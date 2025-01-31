Преступление могло быть местью ее матери: в Германии вынесли приговор мужчине, который убил 9-летнюю Валерию из Украины

В Германии суд вынес приговор мужчине, убившему 9-летнюю Валерию из Украины. Летом прошлого года он выследил ребенка по дороге в школу и задушил: следствие считает, что так 37-летний Андрей П. решил отомстить матери девочки, с которой они расстались за несколько дней до убийства.

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За содеянное убийца проведет за решеткой остаток жизни, обжаловать приговор он не стал. Об этом сообщает издание BILD.

"Суд в Хемнице приговорил 37-летнего Андрея П. к пожизненному заключению за убийство девятилетней Валерии – девочки из Украины, которая приехала в Германию вместе с мамой после начала российского вторжения. Судьи также установили особую тяжесть преступления, что практически исключает возможность досрочного освобождения Андрея П. после 15 лет", – отмечено в сообщении.

Маленькую девочку, бежавшую вместе с мамой в Германию от войны, подсудимый лишил жизни 3 июня прошлого года. Он выследил Валерию по дороге в школу, затащил в лес и задушил. После содеянного убийца сбежал из страны, а спустя 11 дней его задержали в Чехии. Позже из Праги Андрея П. экстрадировали в Германию, где он предстал перед судом.

По версии следствия, причиной для жестокой расправы над ребенком стало желание убийцы отомстить матери девочки.

"Мужчина ранее состоял в отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина рассталась с ним. По версии следствия, преступление могло быть актом мести. Приговор суда стал окончательным, обвиняемый не стал оспаривать вердикт", – резюмировало издание.

Подтвердил пожизненное лишение свободы убийцы и отец Валерии, военнослужащий по имени Роман, защищающий Украину на фронте. Мужчину отпустили в Германию на суд.

Напомним, о том, что в Германии была найдена мертвой 9-летняя украинка по имени Валерия, стало известно 12 июня 2024 года: накануне полицейские, прочесывавшие округу после того, как девочка не вернулась 3 июня домой из школы, нашли ее тело со следами насильственной смерти в лесу – в трех километрах от дома.

Валерия вместе с мамой жила в Германии с 2022 года: они бежали в эту страну от развязанной Россией войны против Украины. Как рассказала мать девочки, в последний раз она видела дочь утром 3 июня, когда та вышла из дома, чтобы сесть в школьный автобус. Однако в школе Валерия в тот день так и не появилась, но никто из администрации учебного заведения не сообщил об этом ее матери, поэтому об исчезновении девочки она узнала лишь спустя несколько часов, когда закончились уроки.

Попрощались с Валерией в родном городе Павлоград Днепропетровской области 25 июня. На том, чтобы тело убитого ребенка предали земле на родине, настоял отец девочки.

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