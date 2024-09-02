Препятствовал профессиональной деятельности журналистов: чиновнику миграционной службы сообщили о подозрении. Фото

Чиновнику миграционной службы, возглавляющему одно из региональных управлений ГМС, сообщили о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. По данным следствия, он не давал съемочной группе одного из СМИ работать и разбил видеокамеру.

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Решается вопрос об определении меры пресечения для подозреваемого. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ отметили, что начальнику Управления Государственной миграционной службы в одном из регионов сообщили о подозрении по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

"По данным следствия, в июле 2024 года журналисты одного из информационных агентств, выполняя свои профессиональные обязанности, прибыли в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области с целью получения комментария чиновника относительно состояния членов его семьи. Они представились и, держа в руках микрофон с надписью названия агентства и видеокамеру начали осуществлять видеосъемку", – рассказали в ОГПУ.

Впрочем, отвечать на вопросы журналистов чиновник в тот день оказался не расположен.

"Подозреваемый не дал ответа на вопросы журналистов и умышленно ударил рукой по видеокамере, которая находилась в руках оператора, повредив ее", – говорится в сообщении.

В ОГПУ добавили, что досудебное расследование по делу осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Решается вопрос об избрании подозреваемому чиновнику меры пресечения.

Судя по сообщению ОГПУ, речь идет о главном миграционщике Ивано-Франковской области Сергее Саиве, у которого в середине июля этого года произошел конфликт с журналистами издания "СтопКор".

По сообщению издания, журналисты проводили расследование в отношении его не указанного в декларации имущества, в том числе имения и ресторана, а также авто Tesla. Задекларировал же чиновник только домовладение с земельным участком в селе Дзвинятич и прицеп "Днестр".

Зато жена чиновника, рассказывал "СтопКор", задекларировала более миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности, 756 тыс. грн зарплаты в ООО "С-Капитель", 235 тыс. грн выплат от "Прикарпатэнерготрейда" и почти 720 тыс. грн дохода от сдачи в аренду земли. Кроме того, в ее собственности – 8 земельных участков, 4 квартиры, 2 дома, а также помещения торгового комплекса, производственные здания и нежилые помещения.

На поиски Саива для получения комментария журналисты отправились в ресторан "Рулька", который, как они утверждают, предположительно принадлежит сыну главного миграционника Ивано-Франковской области. Там, говорилось в сообщении, чиновник часто проводит "рабочие встречи", сам Саив же уверял, что не знает, кому принадлежит заведение.

"Увидев съемочную группу, Сергей Степанович стал скрываться от репортеров, а затем внезапно набросился на медийщиков и выбил из рук оператора камеру, которая перестала работать после его удара", – рассказали в "СтопКоре".

После инцидента журналисты подали заявление о нападении в отделение полиции Ивано-Франковского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российскому "куратору" оккупированных регионов Украины. Координировать все процессы на этих территориях российский диктатор Владимир Путин поручил человеку из своего ближайшего окружения – первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.