Представился врачом: во Львове задержали мужчину, который приставал к ребенку в туалете

Во Львове служащие Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который пытался совершить развратные действия в отношении ученицы одной из школ. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым 50-летним жителем Киева.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии. 14 декабря в полицию поступило заявление о педофиле от матери 7-летней ученицы второго класса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, неизвестный мужчина вошел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь. Он представился врачом и под предлогом осмотра пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

Аналогичный случай произошел 20 декабря в другом учебном заведении.

Видео дня

Ориентировка полиции была передана всем правоохранительным органам, пока мужчину не заметили нацгвардейцы.

Следователи сообщат мужчине о подозрении в развращении несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева поймали 50-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 8-летней девочки. Ранее судимый злоумышленник ждал ребенка в туалете школы на Лесном массиве.

Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые попытались остановить правонарушителя, но он скрылся. Впоследствии мужчину задержали на Центральном железнодорожном вокзале, откуда он хотел покинуть столицу.