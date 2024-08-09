Председателя правления и подчиненных ГКЗ Жеваго разоблачили на легализации имущества: все под стражей без залога. Фото

Руководитель Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего бывшему народному депутату VII и VIII созывов Константину Жеваго, вместе с заместителем и двумя начальниками отделов организовал схему легализации незаконно добытых полезных ископаемых общегосударственного значения. По данным следствия, чиновники легализовали более 885 тонн щебеночной продукции на сумму свыше 33,5 миллиона гривен.

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Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Предприятие имело лицензию только на добычу железной руды, но злоумышленники незаконно перерабатывали железные кварциты в щебень и другие полезные ископаемые, которые должны были учитываться и храниться в определенных хранилищах.

Незаконно переработанную продукцию продавали частным бизнесменам. В налоговых декларациях отмечали добычу полезных ископаемых, на которые не было получено специального разрешения от Госгеонадр. За шесть лет чиновники легализовали более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 миллионов гривен.

Следователи объявили новое подозрение председателю правления, его заместителю и двум руководителям отделов за легализацию имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, в сентябре 2023 года в Украине разоблачили незаконное использование недр на 157 млрд. грн. Схему организовали должностные лица горно-обогатительного комбината, вероятно, Полтавского ГОКа, бенефициаром которого является подсанкционный экснардеп Константин Жеваго. Руководству этого предприятия ранее сообщалось о подозрении в незаконной деятельности.

Это уже не первое дело Полтавского ГОКа. Так, в июне 2023 г. руководство предприятия получило подозрения в торговле отходами без соответствующих разрешений. Тогда речь шла о завладении почти 400 млн. грн. Представители Жеваго называли тот случай "манипулированием общественным мнением".

Стало известно, что Жеваго подозревают в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на "правильное" решение по одному из дел. "В ходе следственных действий НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. Во время получения второго транша в 450 тыс. долларов председатель Верховного суда и адвокат [имел связи с судьями этой инстанции] были разоблачены "на горячем", – рассказали тогда НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может вернуть более $113 млн, незаконно выведенных за границу Жеваго. В настоящее время средства, находящиеся на счетах в Швейцарии, арестованы.

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