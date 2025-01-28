Предлагала работу в ночных клубах Чехии: на границе задержали вербовщицу женщин для сексуальной эксплуатации за границей. Фото

Украинские правоохранители разоблачили дерзкую схему вербовки женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. 37-летнюю женщину, обещавшую высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, задержали прямо на границе вместе с группой женщин, которых она пыталась вывезти из Украины.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Злоумышленница выбирала женщин, находившихся в тяжелом материальном положении.

Она убеждала их в возможности заработка до 100 евро в час, работая в ночных клубах за границей. На самом деле эта "работа" предполагала сексуальную эксплуатацию.

Автобус с группой женщин был задержан при попытке пересечения государственной границы. Оперативники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины вместе с Нацполицией и прокуратурой провели санкционированные обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны и черновые записи. Эти подтверждения подтвердили причастность фигурантки к преступной деятельности.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

На данный момент идет следствие для установления всех деталей дела и возможных сообщников.

Напомним, в Испании арестовали преступную группу, продававшую женщин в сексуальное рабство. Жертвами группировки были преимущественно беженцы из Украины, а также гражданки Белоруссии.

На границе Украины с Венгрией задержан мужчина, который пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Злоумышленником оказался 41-летний венгр, женщину он склонил к такой работе, пользуясь ее жизненной ситуацией.

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