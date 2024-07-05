Предатель, который сливал ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, получил 15 лет тюрьмы: детали дела

Благодаря доказательной базе Службы безопасности приспешник врага, который передавал ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, получил 15 лет заключения. Речь идет о 31-летнем жителе Юрьевского района.

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В начале полномасштабной войны он работал в местном подразделении ГСЧС и самостоятельно вышел на связь с российской ФСБ. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

По данным следствия, весной 2022 года он передал российской спецслужбе несколько паролей и инструкцию по пересечению блокпостов во время комендантского часа.

Кроме того, предатель шпионил за пунктами сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Эти разведданные были необходимы оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в марте 2022 года. Как установило расследование, экс-чиновник самостоятельно связался с ФСБ через прокремлевского блоггера Юрия Подоляку, с которым переписывался на его Telegram-канале. После дистанционной вербовки вражеский пропагандист стал "связным" между агентом и его куратором – сотрудником ФСБ.

Для коммуникации фигурант создал фейковый аккаунт в популярном мессенджере, где использовал анонимный чат для переписки с врагом.

Во время обыска у мужчины изъяли мобильные телефоны с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Ему было назначено 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Сумской области поймали предательницу, помогавшую России готовить новую серию воздушных атак на регион. Кроме того, бывшая медсестра пыталась завербовать новых корректировщиков для оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области 15 лет тюрьмы получил предатель, помогавший российским террористам готовить ракетный удар по железной дороге.

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