Готовили воздушные атаки: СБУ задержала агентку ФСБ, пытавшуюся завербовать корректировщиков на Сумщине. Фото

В Сумской области поймали предательницу, которая помогала России готовить новую серию воздушных атак на регион. Помимо этого, бывшая медсестра, идеологическая сторонница р*шизма, пыталась завербовать новых корректировщиков для оккупантов.

Видео дня

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила злоумышленницу. По состоянию на 3 июля женщина уже арестована. Ей грозит пожизненный срок, сообщается на сайте СБУ.

Фанатка РФ собирала геолокации и актуальные данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Женщина регулярно объезжала местность, а также "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Российская пособница пыталась установить контакты с бывшими и действующими работниками оборонных заводов.

В случае обнаружения "единомышленников" агентка планировала привлечь их к собственной сети информаторов и предложить деньги от ФСБ государства-агрессора.

Женщину задержали на горячем, когда она снимала один из объектов на видео.

СБУ установила, что украинка поддерживала связи со своими родственниками, проживающими в России и одобряющими вооруженную агрессию против Украины.

Именно через родственников россияне дистанционно завербовали экс-медсестру и определили куратора. Его личность уже установлена ​​– это кадровый сотрудник одного из региональных управлений ФСБ. Переписка между ними велась в анонимном чате в мессенджере.

При обыске у задержанной изъяты мобильные телефоны с доказательствами "шпионства". Фигурантке объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Винницкой области 15 лет тюрьмы получил предатель, который помогал российским террористам готовить ракетный удар по железной дороге.

– В Днепре ранее разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призывал к захвату власти в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!