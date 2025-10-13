Правоохранители разоблачили злоумышленника, который обманом заставлял детей в Украине создавать порнографический контент

Полиция Украины и Польши совместно с Европолом разоблачили злоумышленника, который через интернет обманом заставлял украинских детей создавать порнографический контент. Фигурантом оказался 57-летний гражданин Польши.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 13 октября. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали дела

Расследование дела началось в Украине после сообщения об анонимном Telegram-аккаунте, который использовал неизвестный для отправки детской порнографии малолетней жительнице Киева. В ходе работы полицейские установили, что злоумышленник действовал с 2021 года, используя различные онлайн-платформы.

Путем обмана он заставлял украинских детей создавать порнографические материалы. Следователям и оперативникам Департамента миграционной полиции Киева удалось идентифицировать 8 украинских детей, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации онлайн.

Со всеми пострадавшими проведены необходимые следственные действия с полным соблюдением международных стандартов правосудия, дружественного к ребенку.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленника – это 57-летний гражданин Республики Польша. Он с помощью анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram находил несовершеннолетних украинских девочек, вел с ними переписку и путем обмана побуждал их к созданию фото- и видеоматериалов порнографического характера", – говорится в сообщении.

В частности, мужчина присылал детям детскую порнографию и зоопорно, после чего за "звезды" в Telegram предлагал им сделать похожие материалы.

После установления личности правонарушителя сотрудники Департамента миграционной полиции наладили международное сотрудничество с правоохранителями Польши, Великобритании и Европолом.

"8 октября этого года польская полиция задержала фигуранта. Согласно уголовному законодательству Республики Польша ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы", – указано в сообщении.

Полицейские Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины регулярно проводят работу над подобными делами, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным независимо от границ.

Национальная полиция обращается к родителям и законным представителям детей быть внимательными к собеседникам ваших детей в мобильных мессенджерах и онлайн платформах и проводить с ними разъяснительные беседы о потенциальной опасности общения с незнакомцами в анонимных аккаунтах.

"В случае выявления фактов сексуальной эксплуатации или сексуального насилия над детьми немедленно обращайтесь в полицию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд вынес приговор супругам, которые снимали порнографический контент: развращали дочерей и насиловали одну из них. Злоумышленников разоблачили правоохранители Киевской области. Виновные проведут за решеткой 15 лет.

Как писал OBOZ.UA, на Харьковщине будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. На момент начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

