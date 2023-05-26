Позиция обвинения неизменна: прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор пьяным копам по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд 25 мая 2023 вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Суд признал фигурант виновным в убийстве по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов бывшего полицейского.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Он приговорен к 4 годам лишения свободы. Кроме того, ему было приказано выплатить 1 миллион гривен в качестве морального ущерба потерпевшим.

Полный текст приговора был получен Киевской областной прокуратурой, и в настоящее время ювенальные прокуроры готовят апелляционную жалобу.

Прокурор Максим Дергачев отмечает, что это дело представляет сложности в связи с тем, что огнестрельное оружие, использованное обвиняемыми, было скрыто и практически не обнаружено.

"Несмотря на эти сложности, следствие установило, к какому модельному ряду она относится и как выглядит. Предоставлено детальное описание оружия, изучены отстрелянные патроны. И это дало возможность определить, какое это было оружие. Стоит отметить, что именно по этой статье – незаконное хранение оружия и боеприпасов – в частности, осужден один из обвиняемых. То есть это установлено и доказано в суде", – отметил прокурор.

Позиция прокуратуры оставалась неизменной и принципиальной с самого начала рассмотрения материалов обвинения до оглашения приговора.

Ювенальные прокуроры просили суд назначить максимальное наказание обвиняемому в убийстве ребенка – 7 лет лишения свободы. Двум соучастникам были предложены по 6 лет. Несовершеннолетнему обвиняемому, на момент совершения преступления, было предложено 4 года заключения с испытательным сроком 2 года.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова и незаконном хранении боеприпасов, учитывая ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины соответственно. Обвиняемый был приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд также принял решение учесть срок его нахождения под стражей, который составлял 3,5 года, в общую продолжительность наказания. Кроме того, ему было приказано выплатить 1 миллион гривен в качестве морального ущерба потерпевшим.

Другой участник правоохранительных органов был приговорен за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Назначенное наказание составило 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Еще двое фигурантов дела – сын последнего, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, но их товарищ суд оправдал.

В хулиганстве с применением огнестрельного оружия суд оправдал всех четырех обвиняемых (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Напомним, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяны и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение объявили и другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. А еще одно – подростку, который тоже был на месте преступления.

6 декабря 2019-го следователи ГБР завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

22 декабря 2022 года года Приходько освободили из-под стражи по решению Европейского суда по правам человека и назначили компенсацию более чем в 9000 евро.

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