СБУ сообщила о подозрении экспредседателю сельсовета на Киевщине: призвал подчиненных сдаваться оккупантам. Фото и видео

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении экспредседателю Чабановского сельсовета Киевской области. Злоумышленник, в прошлом возглавлявший местную ячейку запрещенной "Партии регионов", призывал своих подчиненных сдаваться оккупантам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего председателя Чабановского сельсовета Фастовского района Киевщины Александра Киризлиева, который оправдывал вооруженную агрессию России. Чиновник долгое время возглавлял местный центр запрещенной "Партии регионов" и отличался своей прокремлевской позицией, которую неоднократно обнародовал среди односельчан. Накануне 24 февраля 2022 года он скрыто выехал в Россию через третьи страны", – рассказали в пресс-службе.

В первые дни вооруженной агрессии РФ против Украины злоумышленник обзванивал своих подчиненных и призвал их не вступать в местные отряды ТРО, а также не сопротивляться войскам страны-террориста. Таким образом, он пытался сорвать проведение оборонных мероприятий на территории общины для скорейшего продвижения российских войск в направлении Киева.

Кроме того, он агитировал односельчан поддержать агрессора и помогать оккупационным группировкам РФ с провизией и расквартированием на территории населённого пункта.

"Впоследствии злоумышленник продолжил подрывную деятельность на своей странице в Facebook. Там он оправдывал агрессивную политику кремля и называл войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом". Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий чиновника. На основе доказательств Службы безопасности Чабановский как председателя и уволила его с занимаемой должности", - подчеркнули в пресс-службе.

По факту оправдания, признания правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные должностным лицом, злоумышленнику сообщили о подозрении. Поскольку Он скрывается на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины задержала администратора прокремлевского Telegram-канала. Предатель сливал оккупантам локации ВСУ на восточном фронте.

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