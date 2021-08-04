Появилось видео задержания ветерана АТО, угрожавшего взорвать Кабмин

Правоохранители опубликовали видео задержания ветерана АТО, который угрожал взорвать Кабмин. Операцию по задержанию проводили спецназовцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

Запись обнародовали на официальном Youtube-канале Министерства внутренних дел. Съемка задержания велась с помощью камеры, закрепленной на одном из спецназовцев, проводивших операцию (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Как видно из кадров, мужчина не сопротивлялся, и правоохранители спокойно вывели его из здания. На тот момент у задержанного в руках гранаты уже не было. За входной дверью, на улице, на него надели наручники.

Видео дня

Для того чтобы задержать мужчину, правоохранители вызвали его друга Василия и он после короткой подготовки провел переговоры с "подрывателем". Его также видно на кадрах обнародованного видео.

Сразу после задержания в помещение зашли взрывотехники для соответствующей проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 августа, мужчина с гранатой ворвался в здание Кабмина и угрожал взорвать себя. Позже стало известно, что его зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Владимиру грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела могут открыть по четырем статьям УКУ. Об этом во время брифинга заявил глава национальной полиции Игорь Клименко.