Появилось видео с места ДТП, в результате которого погиб нардеп Ярослав Рущишин

На Ивано-Франковщине в ДТП вечером 24 июля погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин. В сети появилось видео с места смертельной аварии.

Видео дня

Его распространили местные Telegram-каналы. Судя по сообщению и опубликованным кадрам, погибший на мотоцикле врезался в трактор.

Что известно об аварии, в которой погиб Рущишин

"Мотоциклист врезался в трактор между селами Конюшки и Бабухов. На месте работают медики, информация о пострадавших устанавливается. Сейчас образовались пробки в две стороны, поэтому водителям стоит быть внимательными", – писал Telegram-канал в 22:25, публикуя кадры, снятые кем-то из очевидцев, проезжавших мимо места аварии.

Впоследствии стало известно, что в ДТП попал народный депутат Ярослав Рущишин: он получил смертельные травмы.

Что известно о Ярославе Рущишине

Ярослав Рущишин – депутат Верховной Рады Украины 9 созыва, секретарь Комитета ВР по вопросам экономического развития, львовский бизнесмен и общественный деятель.

Родился политик 29 октября 1967 года.

Он был соучредителем художественного объединения "Дзига" и Львовской бизнес-школы УКУ, основателем сети швейных фабрик АО "Троттола".

В 2006-2010 годах Рущишин был депутатом Львовского областного совета; а в 2019-2021-м возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос".

Вместе с Маркияном Иващишиным был продюсером групп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

На собственном сайте политик писал, что "любит передвигаться по Львову на мотоцикле или велосипеде", а также "путешествовать по неизведанным местам Украины".

У политика остались жена Ярина и сын Игнат.

Что предшествовало

Накануне вечером, 24 июля, стало известно, что в аварии на Прикарпатье погиб нардеп Рущишин. Издание "Гал-инфо" со ссылкой на источники сообщало, что авария произошла около 21:45 в четверг. Нардеп управлял Harley-Davidson и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

Журналисты заявили, что Рущишин умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

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