Повреждены дома и линии электропередач: появились фото последствий обстрела на Донбассе

Поддерживаемые Россией боевики "Л/ДНР" 16 сентября обстреляли из тяжелого вооружения Тарамчук на Донетчине, который контролируют ВСУ. Жилые дома подверглись атаке оккупантов около 06:30 в четверг, поселок был обесточен.

Об этом рассказал глава общественной организации "Пролиска" Евгений Каплин. На своей странице в Facebook он также опубликовал кадры с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, снаряди попадали в дома мирных жителей, в том числе жилье соцработника гуманитарной миссии "Пролиска".

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Помимо этого, были повреждены опоры и линии электропередач, а также трансформаторная подстанция. Из-за этого населенный пункт оказался полностью обесточен.

Данные о точном количестве поврежденных домов уточняются, поскольку примерно в 09:20 оккупанты возобновили обстрелы.

Каплин добавил, что ранее Тарамчук был обстрелян из артиллерии наемников РФ 13 июля 2021 года. До этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го.

"Для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких со стороны неподконтрольной правительству территории в прошлый раз затянулось более чем на месяц, все это время поселок оставался обесточенным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня наемники РФ также обстреляли город Счастье в Луганской области. В результате обстрела ранение получил Александр Дунец – глава местной военно-гражданской администрации.