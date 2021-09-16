Оккупанты обстреляли Счастье, ранен руководитель военно-гражданской администрации. Фото

В четверг, 16 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Счастье Луганской области. Под обстрелами был ранен глава городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Предварительно установлено, что по городу выпустили 5 мин калибра 82 мм. Один из снарядов попал в здание, где находятся сотрудники Государственной пограничной службы.

Дунец с ранениями был доставлен в больницу, состояние его здоровья – удовлетворительное, пишет "Бабель".

Украинские военные добавили, что обстрелы проводились в 6:40 и в 7:30 часов. Огонь велся по направлении н.п. Веселая Гора.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Они были зафиксированы в районах Новолуганского, Южного и Андреевки.