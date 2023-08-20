Повесилась на лестнице: в Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с жизнью

В Центрально-Городском районе Кривого Рога на Днепропетровщине 15-летняя девочка покончила с собой. Ребенок повесился на лестнице частного дома, где проживал.

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О трагедии сообщило местное издание "Свои". Отмечается, что в последнее время девочка была очень замкнута, а раньше раньше навещала психолога.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, также в Лубнах на Полтавщине подросток из-за ссоры с девушкой пытался покончить с собой. Для сведения счетов с жизнью он выбрал прыжок с железнодорожного моста, во время падения парень задел электропровода. С ожогами около половины тела и многочисленными травмами подростка госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое.

А в конце июля в Киевской области девушка пыталась совершить самоубийство, прыгнув с четвертого этажа. Она упала на кровлю подъезда. Пострадавшую оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве из окна многоэтажки выпали две 12-летние девочки. Они погибли на месте. Правоохранители добавили, что следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Устанавливаются все детали трагедии.