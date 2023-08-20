В Полтавской области подросток пытался покончить с собой из-за ссоры с девушкой: юноша получил 40% ожогов тела

На Полтавщине подросток из-за ссоры с девушкой пытался покончить с собой. Для сведения счетов с жизнью он выбрал прыжок с железнодорожного моста, во время падения парень задел электропровода.

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Подростка с ожогами почти половины тела и многочисленными травмами госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом пишет "Новинар Полтавщини".

"В Лубнах подросток хотел покончить с собой из-за ссоры с девушкой. 17-летний парень прыгнул с железнодорожного моста, падая он задел электрические провода. Юноша выжил и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У парня 40% ожогов тела и совокупность различных трав", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля в Киевской области девушка пыталась совершить самоубийство, прыгнув с четвертого этажа. Она упала на козырек подъезда. Пострадавшую оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Мотивы поступка после обнаружения девушки не были известны. Однако полицейские установили, что перед падением она находилась в квартире, где в одиночестве употребляла алкоголь.