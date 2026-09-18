"Пострадавшим – от 4 до 82 лет": в ООН обнародовали статистику сексуального насилия из-за войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отношении гражданских лиц и военнопленных применяют сексуальное насилие в рамках "шокирующей практики пыток, запугивания и принуждения". В ООН зафиксировали около 1 004 случаев таких преступлений, жертвами которых стали люди в возрасте от 4 до 82 лет.

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Об этом стало известно из доклада "Сексуальное насилие в контексте полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину (за период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года)", опубликованного 18 сентября. В документе отмечается, что 89% этих случаев были совершены представителями российских органов власти, в частности представителями вооруженных сил, пенитенциарной службы и службы национальной безопасности.

"Остальные 11% случаев касались действий представителей украинских органов власти", – говорится в сообщении.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отмечает, что доклад основан на конфиденциальных интервью с сотнями потерпевших и пострадавших от сексуального насилия, совершенного обеими сторонами, а также на других соответствующих материалах, в частности, судебных документах и официальных записях.

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"Меня глубоко беспокоит распространенность этих отвратительных деяний, зафиксированных в нашем докладе, и боюсь, что они почти наверняка продолжаются на фоне непрекращающегося насилия, которое мы ежедневно наблюдаем в Украине", – сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Сексуальное насилие на фоне войны

В докладе отмечается, что большинство пострадавших от сексуального насилия составляли мужчины, особенно в местах содержания под стражей. Однако от него также пострадали женщины и дети, преимущественно на оккупированной территории Украины.

Задокументированные нарушения включают групповые изнасилования, изнасилования, калечение половых органов, поражение электрическим током и избиение половых органов, а также другие унизительные действия сексуального характера.

Самым молодым задокументированным лицом, пережившим изнасилование, была четырехлетняя девочка, а самым старшим – 82-летняя женщина. В обоих случаях сексуальное насилие было совершено представителями российских властей.

Многие мужчины, пережившие сексуальное насилие, сообщили, что их подвергали поражению электрическим током по половым органам с помощью советского военного полевого телефона, известного как "тапик".

"Применение электрического тока к половым органам с помощью "тапика" или электрошокера было распространенной формой сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и удерживаемого медицинского персонала: 155 человек (27 %) подверглись этой форме насилия по крайней мере один раз", – отмечается в докладе.

Некоторые пострадавшие рассказали Управлению ООН по правам человека о чрезвычайно травматичном опыте. Один украинский военнопленный рассказал, что его изнасиловали дубинкой, другому силой вводили в тело ключи от двери камеры, а один украинский гражданский мужчина сообщил, что его изнасиловали рукояткой лопаты.

Одна женщина рассказала, что российский военнослужащий поселился в ее доме на Запорожье и в течение месяца насиловал ее несколько раз в неделю, обещая взамен обеспечить лучшее обращение с её задержанным мужем.

Другая женщина рассказала, что российский военнослужащий силой проник в ее дом в Херсоне и насиловал ее каждую ночь. Он также неоднократно угрожал ей групповым изнасилованием. В другом случае женщина рассказала, как в 2022 году двое российских военнослужащих ворвались в дом семьи в Киевской области и совершили в отношении неё групповое изнасилование после того, как застрелили ее мужа, угрожая застрелить ее на глазах у четырехлетнего сына, если она будет сопротивляться.

Сообщается, что почти половину нарушений, за которые украинские власти привлекли к ответственности в отношении российских военнопленных и военнопленных, являющихся гражданами третьих стран, составляли угрозы сексуального насилия. Остальные случаи включали принудительное обнажение, поражения электрическим током и избиения половых органов, поражения электрическим током и избиения тела в обнаженном состоянии, сексуально унизительного обращения, а также два случая сексуального посягательства и две попытки изнасилования.

"Сексуальное насилие является серьезной составляющей полномасштабного вооруженного нападения на Украину. Оно должно быть немедленно прекращено, независимо от того, кто его совершает. Однако, учитывая значительную распространенность случаев, относящихся к действиям ее сил, Российская Федерация, в частности, должна принять конкретные и заметные меры для защиты гражданских лиц и военнопленных от всех форм пыток, в том числе сексуального насилия", – сказал Тюрк.

"И Российская Федерация, и Украина должны оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать все достоверные заявления о сексуальном насилии и обеспечить полное привлечение виновных к ответственности независимо от их звания или принадлежности", – добавил он.

Верховный комиссар ООН по правам человека также вновь призвал Россию "немедленно, полностью и безоговорочно" прекратить применение силы против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в соответствии с Уставом ООН и обязательными нормами международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории Херсонской области российский военнослужащий Адам Бойсуев совершил зверское преступление против ребенка. Захватчик похитил девушку на улице и изнасиловал ее. Преступление Бойсуев совершил вместе с другим оккупантом – Мумади Магомедовым.

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