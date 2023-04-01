Пострадавшая умерла на месте: суд избрал меру пресечения Александру Куксе, сбившему женщину на пешеходном переходе в Сумах

Заречный районный суд города Сумы избрал Александру Куксе, сбившему женщину-пешехода на "зебре", меру пресечения в виде ареста (до 26 мая 2023 года) без возможности внести залог. Смертельное ДТП, спровоцированное военным, произошло 28 марта в Сумах на улице Герасима Кондратьева.

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Кукса до мобилизации был заместителем директора "Сумского агролесхоза". Он – член партии "Правый сектор" и областного объединения участников боевых действий и волонтеров АТО. "Суспільне" передает, что решение касательно меры пресечения 30 марта приняла судья Ирина Климашевская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Кукса, управляя авто Renault Duster, сбил 84-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая умерла на месте аварии.

Сторона защиты настаивала на том, чтобы судебное заседание было закрытым (в связи с тем, что подозреваемый – военнослужащий и управлял служебным транспортным средством). Прокурор отметил, что такая норма существует в действующем УПК, а решение возлагается на усмотрение суда.

Судья Ирина Климашевская отказала в ходатайстве, ссылаясь на то, что на этом заседании допрос фигуранта не предусмотрен.

Сторона обвинения просила, чтобы Куксу на время расследования содержали под стражей без альтернативы залога. Прокурор считает, что были риски того, что подозреваемый может уклоняться от правосудия, он военный и может покинуть место жительства, а также может влиять на свидетелей и потерпевших и имеет оружие.

Прокурор Евгений Тимошенко подчеркнул: у правоохранителей есть видеозаписи, где видно, что женщина находилась именно на "зебре". Есть также показания свидетелей, что авария произошла на нерегулируемом переходе. Судья в итоге требование прокурора удовлетворила.

При этом адвокат Андрей Петухов просил для своего подзащитного не такую строгую меру пресечения, а домашний арест на ночное время. Он отмечал, что Кукса не покинул место ДТП, вызвал полицию и скорую, дал показания стражам порядка, признал свою вину во время допроса и готов выплатить материальный ущерб.

Также сторона защиты заявляла, что подозреваемый – военный, исполняет обязанность по защите родины, его постоянным местом дислокации являются Сумы, где он проживает с женой и несовершеннолетним ребенком.

"Я никогда не уклонялся от ответственности. Буду отвечать за поступки, которые совершил. Признаю, что совершил ошибку на дороге, прошу разрешить продолжить исполнять обязанности, чтобы не совершить ошибку на войне... Хочу попросить прощения у семьи погибшей, помочь с погребением", – сказал виновник ДТП.

Судебное постановление адвокаты обвиняемого могут обжаловать. Петухов сказал, что они будут подавать апелляцию.

Добавим: Кукса подозревается по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло за собой смерть потерпевшего. За это можно сесть в тюрьму на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех лет) или без такового.

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