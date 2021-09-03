Посол Германии указала на главную проблему с переговорами по Донбассу

Главная проблема Минских договоренностей в том, что Украина не может их выполнить. Поэтому они должны быть адаптированы к текущей ситуации на Донбассе.

Об этом заявила в интервью ТСН чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Она не может понять, как провести выборы на Донбассе до получения контроля над границей.

"Мне было довольно понятно, что этого не будет. Если бы я была президентом Украины, я бы тоже имела очень много сложностей, чтобы это выполнить", – отметила посол.

В то же время она подчеркнула, что Минские договоренности не являются чем-то вечным и теперь нуждаются в адаптации.

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Также Фельдгузен считает, что Минский формат – это пока единственный формат, где можно говорить о таких гуманитарных вопросах как обмен пленными, разминирование, открытие КПВВ, водоснабжение, получение пенсий.

"Если мы сейчас уничтожим один формат до того, как будем иметь другой, мы можем оказаться в ситуации, где не будет никаких каналов коммуникации. И это для нас очень плохо", – сказала дипломат.

По ее словам, Германия не против, чтобы к переговорному процессу присоединились США.

"Мы хотим закончить войну и вернуть эти территории Украине... Мы постоянно говорим об этом с нашими друзьями", – заверила Фельдгузен.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что консультации в рамках Трехсторонней контактной группы – это "мертвая история". По его словам, каждый раз стороны говорят 4-5 часов ни о чем, а результат нулевой.