После отравления впал в кому: в Турции скончался молодой украинский моряк. Фото

В Турции скончался 26-летний украинский моряк Максим Стовба. Молодой человек отравился после того, как якобы употреблял водку и запивал ее дезинфицирующим средством. Моряк впал впал в кому.

Как сообщило турецкое издание Milliyet, инцидент произошел еще 28 ноября на грузовом судне у берегов Самсуна. Моряк был доставлен в местную больницу. Несмотря на все попытки врачей реанимационного отделения, спасти мужчину не удалось.

Стовба работал на иностранном грузовом судне, которое доставляло в Турцию пшеницу.

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Напомним, ранее в Стамбул (Турция) на балкере THOR доставили тело украинского моряка, умершего на этом судне, когда оно еще находилось в Одессе. Разлагаюшийся труп три дня и три ночи держали в обычной каюте в сидячем положении. Причину смерти предстоит выяснить экспертам.

"Люди возмущены, некоторые подавлены... кроме морального вопроса, есть вопросы эпидбезопасности. Ведь причины смерти мужчины пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах", – рассказал морской юрист о ситуации на балкере.

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