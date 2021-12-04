В Турцию прибыло судно с мертвым моряком из Украины: тело три дня разлагалось в каюте

В Стамбул (Турция) на балкере THOR доставили тело украинского моряка, который умер на этом судне, когда оно еще находилось в Одессе. Труп в течение трех суток держали в обычной каюте.

Об инциденте в личном Facebook-аккаунте сообщил морской юрист Николай Гольбин со ссылкой на других украинцев-членов экипажа THOR. По его информации, речь идет о балкере с IMO 9291418 (флаг Маршалловы Острова).

Как рассказал Гольбин, разлагавшееся тело находилось в каюте три дня и три ночи в сидячем положении. Причину смерти еще предстоит выяснить экспертам.

Предварительно, судовладелец не снял тело с борта в Одессе, потому что на оформление документов требовалось время. Он решил сделать это в турецком порту, передает УНИАН.

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По словам юриста, труп нужно было поместить в холодильное оборудование, но судовладелец якобы поручил капитану оставить мертвого моряка в каюте.

"Люди возмущены, некоторые подавлены... кроме морально-нравственного вопроса, есть вопросы эпидбезопасности. Ведь причины смерти мужчины пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах", – рассказал эксперт об обстановке на балкере.

Гольбин добавил, что тело покойного позже доставят в Украину на самолете, однако когда это случится – данных пока нет.

По состоянию на вечер 4 декабря, THOR, очевидно, уже отплыл от Стамбула и направлялся в сторону Текирдага. Местонахождение балкера можно отследить на портале marinetraffic.com.

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября у города Читтагонг на юго-востоке Бангладеш на борту сухогруза умерли двое украинских моряков. Оба работали на судне AP ASTAREA и скончались друг за другом по неизвестным причинам.