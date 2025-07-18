Под Кривым Рогом в свой день рождения утонул 13-летний мальчик: тело искали несколько дней

На Днепропетровщине в водоеме в день своего рождения утонул 13-летний мальчик. Трагедия произошла 16 июля в Широком Криворожского района.

Видео дня

Тело парня искали несколько дней, обнаружили его только утром 18 июля. Об этом сообщил местный портал "Свои. Кривой Рог".

По данным издания, подросток в среду, 16 июля, пошел на местный водоем вместе с друзьями.

"13-летний мальчик отдыхал на водоеме вместе со сверстниками. Залезал в трубы под переправой и его унесло течением. Все это видели друзья, они и позвонили в экстренные службы. На месте сейчас полиция. Ребенка будут искать водолазы. У мальчика сегодня день рождения", – писали в "Свои. Кривой Рог" вечером 16 июля.

На место трагедии прибыли правоохранители, к поискам привлекли водолазов. Ребенка искали вечером в день исчезновения, а также в течение следующего дня. Поиски осложнялись тем, что в водоеме очень быстрое течение.

Нашли тело парня только утром в пятницу, 18 июля – в нескольких сотнях метров от места, где он исчез.

Напомним, несколько дней назад в Харькове утонул 8-летний мальчик. Он отдыхал в городском гидропарке вместе с мамой и ее знакомыми. В какой-то момент взрослые оставили ребенка без присмотра, что привело к трагедии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!