Посадил в авто семерых выпускников, трое погибли: экс-полицейский, который нетрезвым совершил ДТП, получил 11 лет тюрьмы. Фото

В Кировоградской области 11 лет тюрьмы получил работник полиции, который, находясь в нетрезвом состоянии, посадил в авто семерых выпускников лицея и вызвал смертельное ДТП в поселке Новгородка. Автомобиль с правоохранителем за рулем слетел с дороги и перевернулся, в результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки.

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Приговор обвиняемому вынес Знаменский горрайонный суд, сообщила 1 августа пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры. Экс-полицейский осужден за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель нескольких человек, и оставление пострадавших в опасности (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

Трагедия произошла 25 июня 2023 года.

Как рассказывали местные жители OBOZ.UA, накануне в Новгородке проходил выпускной вечер, который молодежь праздновала в кафе. Несколько человек около 4 утра решили встретить восход солнца.

Сержант полиции, который, вероятно, был родственником кого-то из молодых людей, на собственном авто перевозил выпускников и вызвал смертельное ДТП.

На автодороге Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, неподалеку от Новгородки, авто слетело с дороги и на скорости перевернулось.

В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки. Еще трое подростков и один совершеннолетний получили травмы различной степени тяжести.

При публичном обвинении ювенальных прокуроров областной прокуратуры суд признал экс-полицейского виновным по обеим инкриминируемым статьям и приговорил к 11 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом сроком на 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ривненщине бывшей полицейской сообщили о подозрении в совершении ДТП в Здолбунове в октябре 2023 года, вследствие которого погибла 58-летняя женщина. 30-летняя водитель Nissan X-Trail, находясь вне службы и двигаясь с превышением скорости, наехала на местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе. В случае признания вины экс-полицейской грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом.