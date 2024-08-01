Потерпевшая скончалась в больнице: на Ривненщине устроившей ДТП экс-полицейской сообщили о подозрении

В Ривненской области бывшей полицейской сообщили о подозрении в совершении ДТП в Здолбунове, вследствие которого погибла 58-летняя женщина. В случае признания вины водительнице грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом.

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Об этом сообщила пресс-служба Ривненской областной прокуратуры. По данным следствия, вечером 21 октября 2023 года полицейский одного из отделений полиции Ривненщины совершил смертельное ДТП в Здолбунове.

Будучи вне службы, 30-летняя женщина на собственном авто Nissan X-Trail, двигаясь с превышением скорости, допустила наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице на следующее утро.

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения, из правоохранительных органов фигурантка уже уволена.

Ей инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такого.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Отметим, по данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 июня 2024 года в Украине на подконтрольной правительству территории произошло 11 193 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 10 226).

В результате этих аварий погибли 1296 человек (за аналогичный период 2023 года – 1314), еще 14 033 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 12 755).

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в Польше возле Познани в ДТП попал микроавтобус с украинцами. Автобус с пассажирами влетел в заднюю часть грузовика, водитель погиб, остальные пострадали.

Напомним также, в Киеве во время комендантского часа полиция устроила погоню за водителем легковушки. В результате нарушительница, не справившись с управлением, въехала в дерево. У женщины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование она отказалась.