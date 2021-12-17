Порошенко не смогли вручить повестку: сел в авто и уехал. Видео

Юрий Сергиенко
Расследования
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Порошенко не смогли вручить повестку: сел в авто и уехал. Видео

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко повестку. Таким образом политика хотели вызвать в ведомство.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Сотрудник ГБР пытался вручить повестку Порошенко.

Это произошло возле Верховной Рады. Сотрудник ГБР подошел к Порошенко, когда тот садился в автомобиль. Когда машина начала отъезжать, сотрудник ведомства попытался догнать ее.

Видео дня
Сотрудник ГБР пытался догнать машину.

Отмечается, что повестку вручали в рамках расследования финансирования терроризма, государственной измены и создании террористической организации. На сайте сказано, что политика хотели вызвать для "установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующий решений". Однако в каком статусе, не говорится.

В ведомстве напомнили, что в это производстве подозрения объявлены действующему народному депутату и бывшему министру энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаГосударственное бюро расследованийПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко