Порошенко не смогли вручить повестку: сел в авто и уехал. Видео
Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко повестку. Таким образом политика хотели вызвать в ведомство.
Об этом сообщается на сайте ГБР. Также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Это произошло возле Верховной Рады. Сотрудник ГБР подошел к Порошенко, когда тот садился в автомобиль. Когда машина начала отъезжать, сотрудник ведомства попытался догнать ее.
Отмечается, что повестку вручали в рамках расследования финансирования терроризма, государственной измены и создании террористической организации. На сайте сказано, что политика хотели вызвать для "установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующий решений". Однако в каком статусе, не говорится.
В ведомстве напомнили, что в это производстве подозрения объявлены действующему народному депутату и бывшему министру энергетики.
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