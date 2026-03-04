Ударило током: в Полтаве на железнодорожной станции погиб подросток

В Полтаве на железнодорожной станции погиб несовершеннолетний. По предварительным данным, смерть парня наступила после поражения электрическим током.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области. Правоохранители начали досудебное расследование.

Что известно о чрезвычайном происшествии

Отмечается, что сообщение от дежурного железнодорожной станции об обнаружении тела на одной из железнодорожных цистерн поступило в полицию во вторник, 3 марта, около 16:40.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа полиции. Во время первоочередных следственных действий правоохранители установили, что погибшим является местный парень 2010 года рождения.

"По предварительной информации, ребенка, вероятно, во время пребывания на цистерне поразило высоковольтным электрическим током", – говорится в сообщении.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственное подразделение полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начало досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, ранее в Нежинском районе Черниговской области двух детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. В результате удара током один мальчик получил тяжелые ожоги разных частей тела и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Второй несовершеннолетний получил ожоги лица.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве в больнице умер 12-летний парень, которого ударило током на крыше электрички. Пять дней подряд врачи пытались спасти его, но все оказалось тщетным. К сожалению, это не первый случай, когда подростки погибают в результате опасных развлечений на крышах электропоездов.

