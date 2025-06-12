В Черниговской области двоих детей ударило током на железнодорожной станции: один из пострадавших в реанимации. Фото

В Нежинском районе Черниговской области двоих детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. Инцидент произошел вечером 11 июня.

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На данное время один из несовершеннолетних находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черниговской области.

По информации правоохранителей, несовершеннолетние играли на неподвижных вагонах поезда под электрифицированной колеей. В результате удара током один мальчик получил тяжелые ожоги разных частей тела и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Второй несовершеннолетний получил ожоги лица, угрозы его жизни нет.

Черниговские спасатели уточнили, что инцидент произошел в городе Бахмач. По информации ГСЧС, дети получили поражение электрическим током, забравшись на крышу грузового вагона. Спасатели оперативно сняли пострадавших с вагона и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Правоохранители призвали родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога не место для развлечений, ведь поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением.

Напомним, в Киеве в больнице скончался 12-летний парень, которого ударило током на крыше электрички. Пять дней подряд врачи пытались спасти его, но все оказалось тщетным. К сожалению, это не первый случай, когда подростки гибнут в результате опасных развлечений на крышах электропоездов.

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