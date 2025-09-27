Попали 15 пуль, на месте нашли российские гильзы: новые детали убийства президента Криворожской федерации самбо. Видео 18+

В Кривом Роге произошло дерзкое убийство Евгения Понырко, который возглавлял местную федерацию самбо. По данным источников, нападение совершили по меньшей мере два человека, сейчас их разыскивает полиция.

Об этом сообщает издание "Свои". Преступление произошло прямо возле дома Понырко.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 30 гильз российского производства, а пострадавший получил 15 пулевых ранений. Предварительно считают, что оружие могло быть трофейным.

Во время нападения пострадал также водитель Понырко, который получил серьезную кровопотерю и находится в больнице. Полиция рассматривает несколько версий произошедшего, включая криминальные разборки.

Евгений Понырко был известен в Кривом Роге: ранее имел судимости за тяжкие телесные повреждения, хулиганство и нападение на патрульного. В последние годы он организовывал турниры для детей и ветеранов спорта в качестве президента федерации самбо.

СМИ также опубликовали эксклюзивное видео (18+) момента нападения. Правоохранители призывают свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Что предшествовало

Накануне в полиции Днепропетровской области сообщили, что в Покровском районе Кривого Рога неизвестный совершил выстрелы в сторону местного жителя. Для розыска и задержания нападавшего в области объявили специальную полицейскую операцию. По данному факту следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

