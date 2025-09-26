В Кривом Роге произошла стрельба: есть погибший и раненый

В Кривом Роге вечером в пятницу, 26 сентября, произошла стрельба. Один человек был убит, еще один получил ранения. Предварительно, погибшим является Евгений Понырко – президент Криворожской федерации самбо.

Видео дня

Об этом сообщает криворожское издание "СВОИ", ссылаясь на источники. В полиции Днепропетровской области раскрыли детали инцидента.

Подробности стрельбы

По передней информации, в Покровском районе Кривого Рога неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек был ранен.

Сообщение в полицию об этом поступило около 20 часов вечера. На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, руководство ГУНП в Днепропетровской области и Криворожского РУП и другие профильные службы.

Проводятся первоочередные следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления. Для розыска и задержания нападавшего в области объявили специальную полицейскую операцию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По данным СМИ, местные жители слышали семь выстрелов на месте убийства Евгения Понырко возле его дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению хулиганских действий. Злоумышленник устроил стрельбу в одном из заведений отдыха города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!