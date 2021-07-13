Попал в поле зрения снайпера: сослуживцы раскрыли детали гибели бойца ВСУ возле Золотого

Сослуживцы погибшего на Донбассе бойца 28-й ОМБр имени короля Даниила Владимира Яскива рассказали подробности его смерти. Известно, что тот погиб от пули снайпера.

Боец был опытным военным, написал 24 канал. Он пережил не один обстрел и хорошо знал, как нужно действовать во время вражеских провокаций, однако в этот раз спастись ему не удалось.

Его друзья рассказали, что в тот день они не фиксировали атак противника, но уже под вечер оккупанты начали стрелять из противотанковых ракет по бойницам. По словам бойцов, погибший наблюдал за операцией и пытался выяснить откуда работает миномет противника. Тогда же он попал в поле зрения снайпера.

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"Снайпер дождался, когда Володя высунулся, чтобы посмотреть. Он его сразу и снял", – рассказал журналистам военнослужащий Павел.

Владимир Яскив погиб на месте.

По словам бойцов, дальше противник продолжил обстреливать украинских военных с миномета.

Они считают, что таким образом противник пытался разрушить позиции украинской стороны, чтобы в будущем наблюдательные пункты пришлось восстанавливать.

"Когда личный состав обустраивает позиции, все равно где-то кто-то попадется", – рассказал военнослужащий Юрий.

Побратимы Владимира Яскива отметили, что он был прекрасным человеком и воином, с которого можно брать пример. На него всегда можно было положиться и знать, что он никого не подставит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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