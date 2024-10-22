Помощник Деркача заявил, что Юлия Тимошенко контактировала с российской разведкой и ей задолжали $9 млн: громкие подробности

В сети появился фрагмент допроса помощника экс-нардепа – изменника Андрея Деркача Игоря Колесникова. Он заявил, что глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на протяжении длительного времени поддерживала связь с российским ГРУ.

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В частности, по словам Колесникова, он лично привозил для нее "послание" из Москвы, в результате чего узнал, что Тимошенко якобы получала от ГРУ деньги. Фрагмент допроса, в котором говорится о лидере "Батьківщини", опубликовало сообщество "Евромайдан".

В Украине продолжается расследование "дела Деркача", который после начала полномасштабного вторжения начал открыто работать на Россию, поддержал российскую агрессию и даже стал "депутатом" российского Совета федерации. Он – фигурант дела о деятельности сформированной российским ГРУ на территории Украины преступной организации, которая была заточена на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацию нашего государства на международной арене.

Деятельность преступной организации, в которую входили Деркач, подозреваемый в государственной измене нардеп Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик, организовал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев, операционное руководство ее деятельностью осуществлял его заместитель Алексей Савин.

Ключевым свидетелем по делу является бывший помощник Деркача Колесников, уже отбывающий наказание за государственную измену. Он, рассказывая о том, как ездил в Москву по заданию своего "босса", вспомнил о Тимошенко.

По словам Колесникова, в 2019 году, в конце президентских выборов, во время очередной поездки в Москву по "инструкциям" представитель российского ГРУ Савин дал ему поручение: по приезде в Киев отдать Деркачу некую книгу, чтобы тот непременно передал ее Тимошенко. Названия книги, то есть, "брошюрки", Колесников не вспомнил, говорит, что там было написано что-то вроде "из тьмы в свет". На вопрос Колесникова, как объяснить Тимошенко, от кого эта книга получил ответ, что она, мол, сама поймет, и что не надо ничего говорить.

Тогда же Колесников, по его словам, узнал, что Тимошенко якобы встречалась с представителями ГРУ в Вене, а также общается с ними с помощью системы кодов.

Вернувшись в столицу, Колесников поручение выполнил и отдал книгу Деркачу. А через некоторое время тот передал помощнику ответ. По словам Колесникова, Деркач попросил передать "товарищам из Москвы" фразу, якобы сказанную Тимошенко: "Я ничего делать не буду, они мне еще 9 млн должны".

За что ГРУ могло "задолжать" лидеру "Батькивщины" 9 млн долларов и сколько она, вероятно, уже получила, Колесников сказать не смог.

"Кто должен? Здесь нужно понимать. Возможно, это 9 миллионов... Ну, это у меня так... Возможно, это Клюев (Андрей Клюев, один из важнейших функционеров режима Януковича, организатор кровавого разгона Майдана, поддерживал сепаратистов из созданных Россией "Л/ДНР". – Ред.), возможно, это эта команда, что-то помогали им... Возможно, она должна была людей вывести на Майдан... Но факт такой был. Книгу я передал", – сказал Колесников во время допроса. .

Упомянутый фрагмент показаний помощника Деркача также обнародовал Дубинский, ныне находящийся под стражей по подозрению в госизмене. Он поинтересовался у Тимошенко, за какие услуги российское ГРУ задолжало ей 9 млн долларов и анонсировал заявление по этому поводу в НАБУ.

"Юлия Владимировна, как там с историей о 9 млн долларов от российской разведки? За что такие деньжищи платили? Ну, не стесняйтесь. Мы в любом случае откроем на вас уголовное дело, так что придется давать показы вместе с помощником Деркача по фамилии Колесников. .Дело зарегистрируем в НАБУ. Так что ваше верное служение престолу зла – не поможет", – написал Дубинский.

Он заявил, что Офис генпрокурора должен непременно проверить эти показания, поскольку в другом слова Колесникова "следствие под вопрос не ставит".

Напомним, в июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ в Украине, в которую входил Деркач.

По данным следствия, он занимался созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.

В сентябре 2022 года Деркача объявили в розыск по подозрению в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, за период 2019-2022 год он получил не менее 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства Украины. После этого Верховная Рада проголосовала за лишение депутатского мандата.

Деркачу также были предъявлены обвинения в США – в ряде финансовых преступлений, за которые ему грозит до 30 лет. Американское следствие установило, что с 2013 года украинский политик вместе с сообщником разработал схему приобретения двух элитных жилых комплексов в Беверли-Хиллз, хотя скрывал свое участие в транзакциях от финансовых учреждений США.

А в конце июля этого года Деркач, подозреваемый в госизмене, стал кандидатом в Совет федерации РФ.