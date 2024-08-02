Помогали врагу сорвать поставки техники: на Харьковщине будут судить брата и сестру, работавших на Россию. Фото

В Харьковской области под суд пойдут брат и сестра из поселка Донец на Изюмщине. С августа 2023 года они шпионили для российских оккупационных войск, добровольно согласившись сотрудничать с ГРУ.

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36-летнему мужчине и 44-летней женщине, которые работали на местном коммунальном предприятии, теперь грозит пожизненное лишение свободы. Их дело расследуется по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Предатели помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.

Главное управление генерального штаба ВС России сперва завербовало женщину, связавшись с ней через Telegram. Ее попросили собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железной дороги на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Женщина согласилась. Более того, к работе на россиян она привлекла своего брата.

Противнику они передавали метки геолокаций на Google-картах, а также фотографии местности: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели.

"Враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов", – объяснили в прокуратуре.

По требованию российского куратора в конце декабря 2023 года обвиняемые лично написали соглашения о сотрудничестве с ГРУ. Они выбрали себе псевдо "Медуза" и "Драко". Соответствующие тексты брат и сестра сфотографировали и отправили в Telegram представителю спецслужбы государства-агрессора.

Преступников задержали в поселке Донец. Суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В Балаклейский районный суд Харьковской области уже направлен обвинительный акт.

Как сообщал OBOZ.UA:

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