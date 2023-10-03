Помогал призывникам избегать мобилизации: налоговик из Кременчуга предстанет перед судом и может сесть на 5 лет. Фото

Сотрудники Государственной службы расследований провели обыски по месту работы и жительства инспектора налоговой службы в Кременчуге. Он заподозрен в том, что за материальное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщается в пресс-службе силового ведомства. В качестве "рекламы" чиновник хвастался своими связями в военкоматах, возможностью "решать там вопросы", а за свои "услуги" просил по 4,5 тыс. долл. США.

"За эти деньги он обещал "клиентам" получить заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому военнообязанный будет признан непригодным к службе и исключен из военного учета. В апреле 2023 года налоговик задержан во время передачи сфабрикованных документов одному из уклонистов", – рассказали в ГБР.

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В справке, которую подозреваемый принес на встречу, отмечалось, что у призывника заболевания сердечно-сосудистой системы, хотя на самом деле у мужчины проблем со здоровьем не было. Также информация о непригодности к службе отмечалась и в военном билете.

"Фигурант обвиняется в предложении повлиять за оказание неправомерной выгоды и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). По санкции статьи налоговику грозит до пяти лет заключения", – подытожили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

А в Киеве СБУ разоблачила "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.

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