Помогал беглецам режима Лукашенко: что известно о Виталии Шишове, которого нашли повешенным в Киеве

Белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков. Правоохранители проверяют версию убийства, замаскированного под суицид.

После переезда в Украину активист помогал другим политическим беженцам – находил им жилье, работу, расследовал преступления режима Лукашенко. OBOZREVATEL узнал, чем еще занимался погибший и почему к его смерти могут быть причастны спецслужбы Беларуси.

26-летний Шишов был главой "Белорусского дома в Украине". Это общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси, покинувшим страну и пострадавшим от политических преследований. В частности, она оказывает поддержку с поиском жилья и работы, а также с юридическими консультациями.

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Украина, Польша и Литва – страны, куда чаще всего направляются противники режима Лукашенко, которые опасаются оказаться в тюрьме после незаконных президентских выборов в Беларуси.

Как рассказали в "Белорусском доме" Виталий переехал в Украину из Гомеля в 2020 году – после участия в протестах и "дальнейшего противостояния узурпаторам власти в Беларуси".

"Виталий очень активный парень и в БДУ брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам (от продуктов, расселения и трудоустройства, до записи интервью, медицинской и юридической помощи), проведение акций против режима Лукашенко, формирование диаспоры в Украине", – сообщил представитель организации.

2 августа Шишов не вернулся с утренней пробежки. По словам его коллег, с телефона оппозиционера было сделано несколько "глухих звонков", которые сразу сбрасывались при ответе. Спустя сутки Виталия нашли повешенным в парке в Святошинском районе, недалеко от места его проживания.

Правоохранители завели уголовное дело об убийстве, уточнив, что собираются вести расследование во всех направлениях, включая убийство, представленное как суицид.

Представитель "Белорусского Дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал, что Шишов повешен со следами избиения на лице. "Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", – отметил он.

Dtp.kiev.ua опубликовало фотографию, сделанную, по-видимому, накануне исчезновения Шишова. На снимке видно, как активист выходит из подъезда в спортивной одежде.

Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Так же нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", – отметили в организации.

В "Белорусском доме" считают, что к убийству активиста причастны белорусские спецслужбы. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – добавили там.

Друг погибшего Юрий также уверен, что к его смерти причастен режим Лукашенко. "У него – сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах предупреждали о том, что агентура КГБ существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой", — сказал он в эфире канала "Украина 24".

Сегодня, 3 августа, в 19:00 состоится акция под зданием посольства Беларуси в Киеве.

В мае белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair. При этом авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться лайнеру в других странах Прибалтики или Польше.

После это силовики задержали журналиста издания "Nexta" Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его девушку Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

Позже Протасевич появился на экране государственного телеканала и признался в организации массовых беспорядков, раскритиковал других оппозиционеров и заявил, что уважает Лукашенко. Родственники и соратники узника режима призвали игнорировать его слова, так как под арестом он подвергается насилию и давлению.