Захватчики Национального парка требуют с журналистов полмиллиона и вводят суд в заблуждение

Более полумиллиона гривен, именно столько хочет получить от редакции OBOZREVATEL бывший начальник Святошинского управления милиции Киева Анатолий Миколаец. Он считает, что журналисты в ряде публикаций опорочили его честь и достоинство. Речь в статьях шла о том, как семья Миколайца незаконно заняла часть территории Национального природного парка "Голосеевский", выстроила там ресторан с альтанками и обустроила парковки.

На территории парка построили ресторан

Наши журналисты около двух лет следят за тем, как в Национальном парке "Голосеевский" по улице Бударина, 2/1 (теперь улица Українського відродження) работает ресторан. И выяснили, что построен он на территории парка незаконно.

В последнее время возле заведения опять же на территории Нацпарка начали обустраивать парковки для автомобилей.

В результате расследования и ряда запросов в официальные органы удалось выяснить, что основанием для права на недвижимость стало какое-то решение Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 г. №2-2027, по которому участок по ул. Бударина, 2/1 (теперь улица Українського відродження) и еще несколько объектов недвижимости принадлежал сыну Анатолия Миколайца – Дмитрию Миколайцу.

Видео дня

Затем эта собственность перешла в руки ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которой до недавнего времени был Анатолий Миколаец. Именно он теперь судится с изданием и требует от нас 555 тысяч гривен моральной компенсации.

Несколько раз подавал на нас в суд

Надо отметить, что Миколайцу удалось открыть судебное разбирательство против журналистов не сразу. Так первую попытку он предпринял 29 мая 2023 года, подав иск в Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Однако судья оставил заявление без движения и предложил исправить недостатки в иске. Адвокат Миколайца в результате попросила вернуть их иск.

Вторая попытка была предпринята уже 30 июня все в том же Васильковском суде. Но и на этот раз судья оставила иск без движения.

Однако Миколаец не сдавался и решил в июле параллельно с Васильковским судом обратиться в Соломенский районный суд Киева. И тут судья направляет дело снова в Васильковский суд.

Уверяет, что дело закрыли?

В своих исках в суд Миколаец отрицает, что он занял участок и построил ресторан в Национальном парке "Голосеевский". И утверждает, что публикации на сайте OBOZREVATEL недостоверны и вредят его репутации.

В качестве аргумента своей непричастности Миколаец предоставляет суду копии постановления от 15.07.2021 о закрытии уголовного производства и оригинала выписки из ЕРДР.

Кстати, постановление о закрытии уголовного производства от 15.07.2021 г составлено следователем следственного отдела Соломенского управления полиции Киева Марией Тхоренко.

Речь в нем идет о том, что кто-то на основании поддельных документов – решений судов, технических паспортов – завладел рядом объектов недвижимости в Киеве, в т.ч. на улице Бударина.

Однако следователь дело закрыла. Аргументировала тем, что не получила достаточных ведомостей, которые бы подтвердили криминальное правонарушение в деятельности неустановленных лиц.

Неплохо было бы ДБР и прокуратуре поинтересоваться, насколько тщательно следователь проверила все эти факты.

Прокуратура: дело продолжают расследовать

Мы решили проверить достоверность предоставленных истцом в суд документов и обратились с запросом в Киевскую городскую прокуратуру.

Поинтересовались как идет следствие по уголовным производствам, в частности по делу, постановление про закрытие которого Миколаец или его представитель подали в Васильковский районный суд.

Ответ не заставил себя ждать. Нам ответила Святошинская окружная прокуратура Киева. "На данный момент расследование указанного уголовного производства продолжается", – говорится в документе.

Получается, что истец подал в суд информацию, которая не соответствует действительности? А это уже является злоупотребление правами лицом, которое участвует в деле. По ст. 384 УК Украины – введение в обман суда или другого уполномоченного органа.

Прокуратура требует снести заведение

Также хотим напомнить , что на сегодня в Святошинском районном суде слушается дело 759/2826/23 по иску руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева, ответчиками по делу являются Дмитрий Миколаец и ООО "Затишок і Ко".

"Прокуратура в судебном порядке требует освободить от самовольной застройки земли Святошинского лесничества, которые относятся к НПП "Голосеевский". Установлено, что злоумышленники без решения Киеврады и соответствующих правовых оснований совершили самоуправное строительство нежилого строения и временных сооружений на земельном участке площадью 0,10 га, собственником которой является территориальная община Киева.

В дальнейшем при отсутствии необходимых правоустанавливающих документов дельцы совершили регистрацию права собственности на самовольно построенные объекты на физическое, а потом юридическое лицо", – говорится в сообщении прокуратуры.

Ответчиком в этом деле выступает Дмитрий Миколаец (сын Анатолия Миколайца) и "Затишок і Ко".

Также в Соломенском районном суде слушается еще одно дело, где ответчиком выступает Миколаец-младший. Иск подал автогаражный кооператив №4. Дело тянется еще с 2017 года. Представитель кооператива утверждает, что ответчику согласно документам, выданным Государственным территориальным управлением юстиции Киева, принадлежит гаражный бокс площадью 109 кв м, которого на самом деле в кооперативе нет.

У ответчика когда-то была за пределами кооператива автомойка, но площадью около 74 кв м, которую снесли еще в 2019 году.

Следует отметить, что благодаря нашим публикациям, а также запросам в официальные органы, дело о незаконной застройке Национального парка сдвинулось с места. И дошло уже до суда.

Возможно, именно поэтому тем, кто стоит за незаконным захватом земли парка, очень хочется закрыть рот журналистам. О том, как будут проходить судебные процессы, мы будем держать вас в курсе.