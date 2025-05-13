Полиция затягивает проведение экспертиз: в Николаеве спускают на тормозах дело врачей, которые издевались над дочкой военного

В Николаеве затягивают расследование дел о халатности врачей и ДТП с участием скорой помощи, в котором покалечилась больная девочка. 11-летняя Варвара, дочь военного, несколько месяцев проходила лечение в областной детской больнице. Тут с родителей брали деньги за лекарства, а над девочкой издевались в реанимации. Также без ведома родителей ребенка отправили на процедуру в другую больницу, но по дороге скорая попала в аварию. Однако врачи факт ДТП скрыли.

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Платить в Николаевской больнице пришлось за все

11-летняя Варвара уже полгода находится в клинике "Охматдет". У девочки миастения сложной формы. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Об этом OBOZ.UA рассказал отец девочки Дмитрий Суровцев.

История Варвары началась еще в ее родном Николаеве. Девочка каталась с друзьями на велосипеде и неудачно упала, ударившись головой об асфальт. Сначала ничего страшного мама не заметила, но через пару дней, когда Варя начала терять сознание, ее отвезли в Николаевскую детскую областную больницу.

Ее лечащим врачом была заведующая неврологическим отделением Татьяна Бойко. За все лекарства, капельницы, плазмаферез родителям приходилось платить самостоятельно. Даже за направление в "Охматдет" требовали деньги.

Но состояние Варвары не улучшалось. Напротив, девочка находилась в реанимации, куда родителей почему-то не пускали. Один из сотрудников интенсивной терапии по имени Герман издевался над ребенком, думая, что в медикаментозном сне она ничего не слышит, и кидал в нее шприцы как дротики.

Обо всем этом Варя смогла написать отцу в телефонных сообщениях, так как говорить и защитить себя не могла из-за трахеостомы. Кроме этого, медик закрывал ей рот и обещал выбросить из палаты. После такого отношения девочка панически боится врачей.

Об аварии родителям ничего не сказали

А 10 сентября прошлого года врачи Николаевской областной детской больницы на скорой помощи отправили Варю в Больницу скорой помощи на плазмаферез. Ребенок находился в медикаментозном сне, поэтому не помнил, как на обратном пути этот автомобиль попал в аварию.

Другая скорая забрала пострадавшую Варю. Однако о том, что случилось, ни Татьяна Бойко, ни главный врач Александр Плиткин и словом не обмолвились. Зато тут же бесплатно выписали направление в "Охматдет", даже мама не знала об этом. В сопроводительных документах также не было даже упоминания об аварии и травмах ребенка.

И только в "Охматдете", когда Варю раздевали медсестры, то обнаружили синяки и ссадины на ее теле. А потом на рентгене выяснилось, что у ребенка есть еще и компрессионные переломы в области позвоночника, и трещины костей.

Но в Николаевской областной больнице все отрицают. О том, что Варя попала в аварию, родители узнали совершенно случайно.

Следователи не проводят экспертиз

Родители девочки написали заявление в полицию Николаева.

"Я передал следователю Виктории Пуриш все документы. Звонил ей, чтобы узнать, как продвигается экспертиза, может, нужны дополнительные справки. Но следователь встреч с нами избегает, по телефону разговаривает дерзко. Просил дать мне выписку из ЕРДР. Сказала: "Приходите". Пришел в отделение, звоню ей, а она отвечает: "Пишите заявление дежурному". Тот даже не понимает, в чем дело. С трудом все-таки получил эту выписку. Оказалось, что дочь даже не фигурирует в списке пострадавших в ДТП, ее в деле вообще нет, только пострадавшие медики. Как так?" – возмущается Дмитрий Суровцев.

По словам адвоката Андрея Саченко, действительно, судя по выписке из ЕРДР, Варя в деле не значится. Следователь почему-то не проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть телесных повреждений.

"Для проведения экспертизы следователю необходимо вытребовать медицинскую карточку ребенка из Киева, пока что этого не сделано. На основании этой карточки уже можно будет проводить экспертизу. Но я надеюсь, что судебно-медицинская экспертиза будет проведена, и уже на основании нее будем готовить иск в суд", – считает юрист.

Также открыто еще одно уголовное производство по факту халатного отношения к выполнению своих обязанностей медицинскими работниками. По словам адвоката, там также не проводится экспертиза, хотя медицинская карточка из Николаевской больницы вытребована.

"К сожалению, имеются сложности, у нас потерпевший плохо защищен законом, добиться статуса потерпевшего очень сложно. Зато права обвиняемых закон защищает хорошо, но перспектива все-таки есть", – говорит Саенко.

В полиции Николаевской области отвечать на вопросы журналистов не стали, попросили написать запрос. Мы будем внимательно следить за развитием событий в этой истории.