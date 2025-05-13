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Полиция затягивает проведение экспертиз: в Николаеве спускают на тормозах дело врачей, которые издевались над дочкой военного

Марина Петик
Криминальные новости
4 минуты
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Полиция затягивает проведение экспертиз: в Николаеве спускают на тормозах дело врачей, которые издевались над дочкой военного

В Николаеве затягивают расследование дел о халатности врачей и ДТП с участием скорой помощи, в котором покалечилась больная девочка. 11-летняя Варвара, дочь военного, несколько месяцев проходила лечение в областной детской больнице. Тут с родителей брали деньги за лекарства, а над девочкой издевались в реанимации. Также без ведома родителей ребенка отправили на процедуру в другую больницу, но по дороге скорая попала в аварию. Однако врачи факт ДТП скрыли.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Платить в Николаевской больнице пришлось за все

11-летняя Варвара уже полгода находится в клинике "Охматдет". У девочки миастения сложной формы. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Об этом OBOZ.UA рассказал отец девочки Дмитрий Суровцев.

История Варвары началась еще в ее родном Николаеве. Девочка каталась с друзьями на велосипеде и неудачно упала, ударившись головой об асфальт. Сначала ничего страшного мама не заметила, но через пару дней, когда Варя начала терять сознание, ее отвезли в Николаевскую детскую областную больницу.

Варвара с отцом Дмитрием Суровцевым

Ее лечащим врачом была заведующая неврологическим отделением Татьяна Бойко. За все лекарства, капельницы, плазмаферез родителям приходилось платить самостоятельно. Даже за направление в "Охматдет" требовали деньги.

Но состояние Варвары не улучшалось. Напротив, девочка находилась в реанимации, куда родителей почему-то не пускали. Один из сотрудников интенсивной терапии по имени Герман издевался над ребенком, думая, что в медикаментозном сне она ничего не слышит, и кидал в нее шприцы как дротики.

Обо всем этом Варя смогла написать отцу в телефонных сообщениях, так как говорить и защитить себя не могла из-за трахеостомы. Кроме этого, медик закрывал ей рот и обещал выбросить из палаты. После такого отношения девочка панически боится врачей.

Варвара в больнице

Об аварии родителям ничего не сказали

А 10 сентября прошлого года врачи Николаевской областной детской больницы на скорой помощи отправили Варю в Больницу скорой помощи на плазмаферез. Ребенок находился в медикаментозном сне, поэтому не помнил, как на обратном пути этот автомобиль попал в аварию.

Другая скорая забрала пострадавшую Варю. Однако о том, что случилось, ни Татьяна Бойко, ни главный врач Александр Плиткин и словом не обмолвились. Зато тут же бесплатно выписали направление в "Охматдет", даже мама не знала об этом. В сопроводительных документах также не было даже упоминания об аварии и травмах ребенка.

И только в "Охматдете", когда Варю раздевали медсестры, то обнаружили синяки и ссадины на ее теле. А потом на рентгене выяснилось, что у ребенка есть еще и компрессионные переломы в области позвоночника, и трещины костей.

Ссадины на теле девочки

Но в Николаевской областной больнице все отрицают. О том, что Варя попала в аварию, родители узнали совершенно случайно.

Следователи не проводят экспертиз

Родители девочки написали заявление в полицию Николаева.

"Я передал следователю Виктории Пуриш все документы. Звонил ей, чтобы узнать, как продвигается экспертиза, может, нужны дополнительные справки. Но следователь встреч с нами избегает, по телефону разговаривает дерзко. Просил дать мне выписку из ЕРДР. Сказала: "Приходите". Пришел в отделение, звоню ей, а она отвечает: "Пишите заявление дежурному". Тот даже не понимает, в чем дело. С трудом все-таки получил эту выписку. Оказалось, что дочь даже не фигурирует в списке пострадавших в ДТП, ее в деле вообще нет, только пострадавшие медики. Как так?" – возмущается Дмитрий Суровцев.

По словам адвоката Андрея Саченко, действительно, судя по выписке из ЕРДР, Варя в деле не значится. Следователь почему-то не проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть телесных повреждений.

ДТП со скорой в Николаеве

"Для проведения экспертизы следователю необходимо вытребовать медицинскую карточку ребенка из Киева, пока что этого не сделано. На основании этой карточки уже можно будет проводить экспертизу. Но я надеюсь, что судебно-медицинская экспертиза будет проведена, и уже на основании нее будем готовить иск в суд", – считает юрист.

Также открыто еще одно уголовное производство по факту халатного отношения к выполнению своих обязанностей медицинскими работниками. По словам адвоката, там также не проводится экспертиза, хотя медицинская карточка из Николаевской больницы вытребована.

"К сожалению, имеются сложности, у нас потерпевший плохо защищен законом, добиться статуса потерпевшего очень сложно. Зато права обвиняемых закон защищает хорошо, но перспектива все-таки есть", – говорит Саенко.

В полиции Николаевской области отвечать на вопросы журналистов не стали, попросили написать запрос. Мы будем внимательно следить за развитием событий в этой истории.