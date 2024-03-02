Полиция за бюджетные деньги смотрит видео для взрослых и находит моделей: из-за устаревшего закона наказывают даже за личные ролики

В Украине уже полгода блокируют рассмотрение законопроекта о легализации порнографии. Действующий закон не просто запрещает порноиндустрию: преступлением считаются интимки, которыми обмениваются партнеры, личное видео и т.д. В абсолютном большинстве стран Европы видео "для взрослых", если оно изготовлено совершеннолетними по их согласию и распространяется среди взрослых – легализовано. В Украине же государство собирает налоги с сайтов с порноконтентом, полиция за бюджетные средства пересматривает откровенные вебкам-трансляции, но даже распространение интимного контента среди взрослых считается преступлением.

OBOZ.UA поговорил с несколькими вебкам-моделями, адвокатами и законодателями и рассказывает о том, как устроена криминализированная сфера вебкам и почему закон иногда вмешивается даже в интимную жизнь супругов.

Вебкам-моделей смотрят полицейские. Просят раздеться за бюджетные деньги и приходят с обысками

"Я плакала весь день перед первой трансляцией. Очень хотела попробовать. И ради денег, и потому что мне просто хотелось доказать себе, что я могу. Это мое тело, моя сексуальность. Если я хочу за деньги ее продавать, кто мне может запретить? Почему я не могу сама решать, что я делаю? Так я себя готовила к первому разу, плакала, успокаивалась", – рассказывает OBOZ.UA вебкам-модель Марина.

Девушка дождалась, когда ее мама уйдет на работу (ей тогда было 22 года), нацепила на стену белую простыню, закрыв обои, надела белье, которое только что купила, сняла с себя крестик, закрыла лицо медицинской маской и в дешевом синем парике с "Розетки" начала развлекать зрителей. За полтора часа трансляцию открыло около 10 человек. Все они почти сразу переходили на следующую модель. Несколько раз ей писали "Hello", "nice hair lol", но не дожидаясь ответа выходили из чата.

Тогда Марина не заработала ни цента и так и не разделась. "В настройках можно выбирать, чтобы из Украины не могли заходить. Я так и выбрала и все равно боялась, что меня видят друзья, соседи. Я смотрела в камеру телефона и чувствовала, что с той стороны на меня смотрит баба Валя со второго этажа. Она же точно имеет VPN, разобралась в интернете и теперь во время каждой встречи будет говорить мне "здраааасте" и осуждать меня взглядом. И всем соседям расскажет, чтобы все сплетничали. Я не смогла раздеться, не могла бабе Вале даже дать шанс меня увидеть" , – вспоминает Марина.

Через несколько дней девушка успокоилась. И попробовала снова. На этот раз она сразу вышла в эфир обнаженной. "И сразу в двадцатку моделей выбилось. А первый раз я вообще была едва ли не последняя в перечне из сотен модели. Где-то десять секунд меня трепетало от стыда. Но потом я расслабилась. Мне отправляли монетки, я шепотом благодарила, танцевала голой. Почувствовала какое-то облегчение, я словно освободилась от своего страха", – рассказывает Марина.

В вебкам Марина работает уже четыре года. Несколько лет назад девушка в популярном американском сериале увидела, как героиня зарабатывает на вебкаме, убирая в откровенном костюме горничной. Она купила схожий наряд и уже два года зарабатывает, показывая на камеру, как она обнаженная убирает свою комнату. При этом девушка постоянно находится в страхе: как перед полицией, так и перед знакомыми, которые могут ее заметить и публично "разоблачить".

"Это не безумные заработки. До трех тысяч долларов максимум. Иногда может быть две тысячи, иногда – 500 долларов за месяц. У меня есть постоянные зрители, когда исчезаю, они волнуются. Я даже немного полюбила их. Там точно какие-то извращенцы... Я себе представляю, что меня не баба Валя смотрит, а извращенец Карлос, ласкающий себя где-то за тысячи километров в ту секунду, как я наклоняюсь. Это противно, но и приятно одновременно. Ко мне приковано внимание этого немого Карлоса, я контролирую ситуацию, я выбираю, что мне делать и когда это кончить", – говорит девушка.

Кроме "Карлоса", в частных трансляциях могут быть и украинские правоохранители. В полиции работают отделы, которые занимаются пересмотром подобных трансляций, рассказывает адвокат Назарий Щербяк из Луцка. Среди его клиентов: несколько девушек, которых "разоблачила" полиция. Правоохранитель устанавливает VPN так, чтобы попасть на трансляции украинок, желающих остаться анонимными, заходит в частный кабинет, просит за деньги показать ему гениталии, ласкать себя. Фактически это провокация на преступление, и это незаконно, говорит адвокат. Все это полицейский фиксирует. Через несколько дней девушку находят, приходят с обысками, изымают телефон, ноутбук и предлагают признать свою вину и заплатить штраф.

"Расходуют значительный ресурс. Были случаи, когда приходили к одной ведущей трансляции девушке с представителями КОРДа. Большинство девушек ставят ограничения, их не видят пользователи из Украины. Но полицейские сознательно устанавливают специальное программное обеспечение, чтобы обойти ограничения. Тратят средства, чтобы зайти в приватную трансляцию", – объясняет адвокат.

Наказывают за "интимки" и даже супружеское видео

После начала полномасштабной войны несколько девушек и парней объединились в движение "Теронлифанс" и начали обменивать свои "интимки" за донат на ВСУ. Речь идет об эстетическом фото эротического характера, хотя и такие изображения участники движения боятся распространять. OBOZ.UA пообщался с несколькими участниками движения. "Когда это (легализация. – Ред.) произойдет, я бы не переживала за каждую сделанную интимку, прекратила бы ожидать порно-мести и охотно бы начала продавать прекрасные фотографии своего обнаженного тела тем, кому это так же нравится, как и мне" , – рассказывает участница движения Анастасия.

Девушка уверена, что Украине еще нужно дойти до легализации: научиться защищать участников порноиндустрии. А сейчас, отмечает Анастасия, порно и так снимают, однако студии просто "крышуют" правоохранители. Чтобы найти веб-студии правоохранителям не нужно устанавливать VPN, платить за доступ в приватные трансляции. Большие студии не скрывают своей работы. А их контакты – в открытом доступе. Однако они продолжают работать.

"Работа для девушек. Зарплата – две тысячи долларов, до 35 лет", – говорится в одном из многочисленных объявлений. Вебкам-агентства ищут девушек и в соцсетях, и в объявлениях на улицах. Также можно зарабатывать и посредничеством. За каждую девушку, которую приводишь в агентство, платят 10 тысяч гривен.

"Агентства разные предлагали сотрудничество. Но у них студии работают, ты должен приехать к ним. Там квартира арендована, в одной комнате спальня с большой кроватью. Напротив – телефон на штативе и ноутбук с открытой трансляцией. Общение с тобой платное. Говорят, что раздеваться не обязательно, но это неправда", – говорит Марина.

Марина, как и участница "Теронлифинаса" Анастасия, уверена, что такие студии "крышуют" правоохранители. В том, что силовики заинтересованы в сохранении уголовной ответственности за порнографию, уверен и нардеп Ярослав Железняк.

"Неклюдов (Владлен, глава подкомитета в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. – Ред.) блокирует законопроект (о легализации порно. – Ред.) из-за коррупционных интересов правоохранителей", – рассказывает Железняк в комментарии OBOZ.UА. Владлен Неклюдов – бывший прокурор, член "Слуги народа" на наш звонок не ответил. Однако нардеп действительно не поддерживает декриминализацию порнографии, напротив, он разработал усиливающий наказание документ.

Сейчас закон запрещает не только порноиндустрию в Украине, но фактически вмешивается в личную жизнь украинцев. Девушка или парень, которые сделали интимки и отправили их своим партнерам – совершили преступление. И это рудимент, устаревшая норма, от которой уже давно нужно отказаться, уверен Железняк.

"Платформа контента за подписку OnlyFans, на которой преобладает контент для взрослых одной из первых зарегистрировалась в Украине плательщиком так называемого налога на Google. За первое полугодие 2023 года компания насчитала 928,2 тыс. дол. НДС и уплатила в бюджет Украины около 34 млн грн", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Статья о запрещении изготовления, распространения и сбыта порно (301 УКУ) прописана таким образом, что преступлением считается даже съемка супругами частного видео для собственного использования. Более того, незаконно даже на своей частной странице, например, в соцсети Х (бывший Twitter), репостить порноролик (на этой платформе они не блокируются).

Луцкий адвокат Назарий Щербяк рассказывает об известном ему случае: супруги сняли несколько интимных видео. После женщина изменила мужу, они развелись. Мужчина решил устроить "порно-месть" и разослал интимный ролик общим знакомым, родителям уже бывшей жены.

"Тогда женщина написала заявление в полицию и мужчину привлекла к ответственности за распространение порно", – говорит адвокат. По его мнению, об уголовной ответственности может идти речь, если порно распространяют без сознательного согласия участников, если в нем хоть как-то задействованы несовершеннолетние. Но если это сознательный выбор взрослых и дееспособных людей, а их действия не наносят вреда, государство не должно вмешиваться.

С таким мнением в комментарии OBOZ.UA согласилась и украинка Анна (имя изменено по ее просьбе). Она имела опыт в съемке в нескольких порнографических роликах в Чехии. Сейчас женщина живет в Германии и в порно больше не снимается.

"Сейчас у многих порноактрис есть агенты. Все ясно, все прописано. Тебе не предлагают то, что ты заранее не согласовала. Есть условная кодировка всех видео: от соло до видео с несколькими партнерами. Видишь, что тебе предлагают. Почему государство должно в это лезть? Запретите тогда украинцам порно смотреть. Чтобы сажали за просмотр. Так тогда все сядут! И эти правоохранители, прокуроры и депутаты в первую очередь! Почему смотреть порно – да, а сниматься в порно – нет", – удивляется Анна.

Как и в случае с вебкам, с порно также существуют два варианта строить карьеру: самостоятельно публиковать свои ролики на специализированных сайтах (PornHub, Onlyfans) и зарабатывать на подписках или стать частью большой порностудии. Второй вариант в Украине реализовать невозможно. Не существует и больших подпольных порностудий: в них нет смысла, когда в соседних странах снимать такие ролики можно легально.

Действующее законодательство не просто запрещает порноиндустрию в Украине, оно создает условия, при которых работать в этом сегменте могут только подпольные вебкам-студии, имеющие договоренности со стражами порядка. При этом усилия самих полицейских тратят на просмотр веб-трансляций и порнографического контента в интернете еще и за бюджетные средства. А вебкам-студии вместо того, чтобы платить налоги в бюджет и тем самым поддерживать обороноспособность страны, тратят деньги на взятки.

Отметим, легализация порнографии никоим образом не касается декриминализации принуждения к участию в таких роликах, кроме того, в законопроекте Железняка идет речь только о совершеннолетних украинцах. Общеевропейская практика – запрет на участие несовершеннолетних в изготовлении такого контента в любой роли (в том числе в процессе монтажа, техническом процессе съемок и т.д), а также запрет на распространение такого контента среди несовершеннолетних.