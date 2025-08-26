Полиция услышала крики: 32-летнюю украинку изнасиловали в Париже возле Эйфелевой башни

В столице Франции Париже 32-летняя гражданка Украины стала жертвой изнасилования. Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 26 августа, на Марсовом поле, напротив Эйфелевой башни (VII округ). Подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и помещен под стражу.

Видео дня

Об этом пишет Le Parisien. Как сообщила во вторник в обед прокуратура Парижа, расследованием дела занимается третий округ судебной полиции.

Что известно об инциденте

По предварительным данным, собранным полицейскими на месте происшествия, в 2:40 мужчина силой затащил за куст жертву, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Он "ощупывал ее по всему телу" и вступил с ней в половой контакт.

Крики жертвы – или, по другим данным, ее плач – сразу же привлекли внимание экипажа ночного патруля парижской полиции. Правоохранители сразу же задержали подозреваемого.

Последний представился 17-летним подростком ливийского происхождения. Сейчас трудно понять, сказал ли он правду, поскольку задержанный не имеет документов, удостоверяющих личность. В прокуратуре сообщили, что эти данные сейчас проверяют.

Относительно обстоятельств изнасилования, жертву должны допросить повторно, "поскольку она не говорит по-французски и на момент вмешательства полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения", добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Корнойбурге (Австрия) суд приговорил 73-летнего мужчину к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней украинкой. Извращенец, который оказался гражданином Италии, начал совершать преступные действия в отношении девочки, когда ей было всего 13 лет. Действия сексуального характера привели к беременности украинки, но пенсионер не признал себя виновным.

