Полиция проведет экспертизу видео с разговором 'нардепа Лероса'

Полиция проведет экспертизу видео с разговором якобы народного депутата Гео Лероса. Правоохранители приобщат запись к материалам уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева. В ведомстве не назвали фамилию нардепа, однако источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах уточнили, что речь идет именно о Леросе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Правоохранители приобщат указанное видео к материалам уголовного производства, тщательно изучат его, проведут все необходимые следственные действия и экспертные исследования", – сказано в сообщении.

Видео дня

В то же время в Государственном бюро расследований уточнили, что действия нардепа могут быть квалифицированы по части 1 статьи 14 (планирование преступления) и части 2 статьи 384 (введение в заблуждение суд или другой уполномоченный орган) Уголовного кодекса Украины.

По первой статье в случае с нетяжкими преступлениями уголовной ответственности нет, однако в случае со второй максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали аудиозапись, на которой якобы нардеп Гео Лерос обсуждает планы по поджоге собственного автомобиля. Отмечается, что таким образом он якобы намеревался привлечь общественное внимание.

Напомним, что в августе 2020 года в Киеве был сожжен Mercedes-Benz нардепа. Он тогда заявил, что поджог был совершен по политическим мотивам.