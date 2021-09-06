Ищи себе телохранителя: на Запорожье 38-летний сосед терроризирует 11-классницу. Фото 18+

В селе Степановка Первая Запорожской области, которое расположено на берегу Азовского моря, 38-летний сосед донимает 11-классницу Валерию. Мужчина регулярно звонит ей с разных номеров и угрожает, в том числе и убийством матери девочки.

Об этом пишет "Телеграф". Издание получило от матери школьницы записи телефонных разговоров, а также обнародовала кадры самого мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что сосед отправил девочке видео. На нем видны глубокие порезы на руках, шее и животе. Издание пишет, что это он сам сделал их себе.

Издание обнародовало содержание аудиозаписей, на которых мужчина угрожает следить за девочкой, чтобы подловить ее одну. Также он грозит убить ее мать:

"Лера, ищи себе телохранителя, чтобы он тебя и со школы домой водил, чтобы он тебя чуть даже в туалет не водил – я ж тебе говорю, что я е***тый на всю голову… Я на работу не буду ходить, я все равно тебя…".

"То ты хоть вечером выходила гулять, а теперь, когда я буду дома, я тебя специально буду вычислять, понимаешь?".

"У тебя будет время, когда я на работе, — и все, где-то выйти. А так ты будешь сидеть тупо дома".

"Я начну с твоего дома. Ты сама заварила всю эту кашу, б***. Я обрежу интернет, бабушка пойдет в хату, б***, а там дальше я натворю такой х***и, что ты, б***, ох***ь".

"Ты реально разбудила во мне зверя… Я посмотрю, когда мы будем с тобой наедине… Я посмотрю, что ты потом будешь говорить".

"Вот теперь, Лера, я тебе реально не дам спуска – ходи и остерегайся".

"Средство есть ох***е – кислота называется. Вот то и сделаю".

"А еще я сделаю, чтобы у тебя не было вообще никаких доказательств".

"Ты не будешь никогда свободной, понимаешь? Я этого не допущу просто-напросто".

"Я просто приду, вытяну тебя на улицу, что никто не услышит. Закрою тебе рот, когда ты будешь спать, вытяну тебя на улицу и тогда мы там будем разговаривать"

"Я и маму твою наколю, как свинью, на вилы…"

Наталья, мать Валерии, рассказала, что уехала в Польшу на заработки. Двое детей дочка и сын дошкольного возраста остались вместе с бабушкой. Женщина отметила, что ей пришлось возвращаться срочно в Украину из-за угроз.

По словам Валерии, все началось два года назад. В соцсетях мужчина начал комментировать ее фото в духе: "Красивая", "Красивые волосы". О том, что это их сосед девочка узнала позднее, встретив его пьяным на улице.

Лера отметила, что тогда он сильно избил ее друга. Родные говорят, что тогда он отделался лишь исправительными работами и административным штрафом.

Затем краской написал на дороге перед домом школьницы, что любит ее.

Интерес у соседа возобновился к Валерии весной этого года, когда он узнал, что мать девочки уехала за границу.

Школьница заверяет, что комплименты принимала, но никаких поводов мужчине не давала.

Наталья также рассказала, что сосед часто приходит ночью, иногда стучит по окнам и светит фонариком.

"Я нахожусь на грани отчаяния! Знаю, что мои дети могут спать ночью спокойно только когда я не сплю. Напьюсь кофе и дежурю. Но сколько так может продолжаться?" – призналась женщина.

Также она отметила, что мужчина отравил их собаку.

Несмотря на неоднократные задержания, соседа всегда отпускают. Патрульные и сами не понимают почему. Наталья допускает, что его мать, ранее владевшая местным магазином, могла "отмазывать" сына.

Сам "герой" истории утверждает, что это Валерия не дает ему покоя.

По словам матери школьницы, в райотделе полиции ей объяснили, что привлечь мужчину к ответственности не за что, пока он не совершил что-либо. Максимум, что ему грозит – около 800 грн штрафа по административной статье.

В то же время несколько дней было открыто производство по части 2 статьи 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Внимание! Фото содержат шокирующие кадры, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из населенных пунктов Винницкой области 33-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки. Ранее он был неоднократно судим за насильственные и имущественные преступления.