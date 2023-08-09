Полицейского, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в пригороде Харькова, отстранили

Полицейский Ярослав Якименко, насмерть сбивший ребенка на пешеходном переходе в пригороде Харькова, был отстранен от работы. С начала досудебного расследования уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Авария произошла 2 августа около 19:20 на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

Установлено, что за рулем находился полицейский, управлявший служебным автомобилем.

По результатам исследования, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом правоохранители назначили судебную экспертизу технического состояния транспортного средства и судебную автотехническую экспертизу, в ходе которых должен быть установлен механизм и обстоятельства ДТП, техническое состояние транспортного средства, а также объективные обстоятельства, способствовавшие возникновению ДТП.

Кроме того, планируется назначение еще ряда необходимых судебных экспертиз.

"Проведение указанных судебных экспертиз необходимо для принятия законного решения в указанном уголовном производстве", – пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что следователи Государственного бюро расследований уже допросили свидетелей и очевидцев происшествия. А автомобиль изъят и по ходатайству прокурора судом наложен на него арест.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Накануне СМИ сообщили, что в районе населенного пункта Песочин водитель насмерть сбил на пешеходном переходе ребенка – 15-летнюю Альбину Харченко. За рулем автомобиля якобы находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

Активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий утверждала, что виновник аварии якобы был отпущен.

4 августа в Коротиче провели Альбину в последний путь. По данным журналистов, в тот день девочка возвращалась из Песочина домой в Коротич – она была на репетиции театрального кружка. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в очередной раз призвал усилить в Украине наказание за совершение ДТП в нетрезвом состоянии. По его мнению, за это злоумышленников должны отправлять за решетку на 15 лет.

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