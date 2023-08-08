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В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Ольга Липич
Расследования
3 минуты
171
В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

В Харьковской области, в районе населенного пункта Песочин, водитель на смерть сбил на пешеходном переходе ребенка – 15-летнюю Альбину Харченко. За рулем автомобиля якобы был киевский полицейский Ярослав Якименко.

Видео дня

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследованный Александр Белка в комментарии изданию KHARKIV Today сообщил, что смертельная авария произошла вечером 2 августа. По предварительной информации, водитель был трезвым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ
В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Он рассказал, что автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, она погибла на месте.

"На место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР для установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв", — рассказали в ГБР.

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Блогер из Харькова Женя Зуб в Telegram опубликовал первые кадры с места смертельной аварии. По его данным, за рулем автомобиля находился сотрудник центрального аппарата внутренней безопасности Якименко Ярослав Леонидович. В полиции это заявление пока не комментируют.

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ
В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Как утверждает активистка и основательница БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптий на своей странице в Instagram, виновника аварии якобы отпустили.

"02.08.2023 года ее жизнь забрал госслужащий, представитель полиции из Киева – Якименко Ярослав Леонидович, который сбил этого ребенка на пешеходном переходе и остался на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, "пострадавших нет", – написала она.

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

4 августа в Коротиче провели Альбину в последний путь. По данным журналистов, в тот день девочка возвращалась из Песочина домой, в Коротич – она была на репетиции театрального кружка. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ
В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ
В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Адвокат семьи Альбины Харченко Андрей Бежанский в комментарии изданию "Суспільне" заявил, что родители погибшего ребенка еще не общались со следователями, потерпевших по делу пока не нет.

В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

"Девочку сбил внедорожник. Мать еще не может прийти в себя, отец возле нее, а также брат и сестра. Будем более активно участвовать в расследовании как сторона потерпевших, но еще потерпевших по делу формально не существует, потому что нужно подавать заявления, выносить соответствующие решение, не до этого еще было", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в очередной раз призвал усилить в Украине наказание за совершение ДТП в нетрезвом состоянии. По его мнению, за это злоумышленников должны отправлять за решетку на 15 лет.

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