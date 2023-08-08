В пригороде Харькова полицейский насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

В Харьковской области, в районе населенного пункта Песочин, водитель на смерть сбил на пешеходном переходе ребенка – 15-летнюю Альбину Харченко. За рулем автомобиля якобы был киевский полицейский Ярослав Якименко.

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Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследованный Александр Белка в комментарии изданию KHARKIV Today сообщил, что смертельная авария произошла вечером 2 августа. По предварительной информации, водитель был трезвым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, что автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, она погибла на месте.

"На место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР для установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий. Предварительно установлено, что водитель был трезв", — рассказали в ГБР.

Блогер из Харькова Женя Зуб в Telegram опубликовал первые кадры с места смертельной аварии. По его данным, за рулем автомобиля находился сотрудник центрального аппарата внутренней безопасности Якименко Ярослав Леонидович. В полиции это заявление пока не комментируют.

Как утверждает активистка и основательница БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптий на своей странице в Instagram, виновника аварии якобы отпустили.

"02.08.2023 года ее жизнь забрал госслужащий, представитель полиции из Киева – Якименко Ярослав Леонидович, который сбил этого ребенка на пешеходном переходе и остался на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, "пострадавших нет", – написала она.

4 августа в Коротиче провели Альбину в последний путь. По данным журналистов, в тот день девочка возвращалась из Песочина домой, в Коротич – она была на репетиции театрального кружка. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

Адвокат семьи Альбины Харченко Андрей Бежанский в комментарии изданию "Суспільне" заявил, что родители погибшего ребенка еще не общались со следователями, потерпевших по делу пока не нет.

"Девочку сбил внедорожник. Мать еще не может прийти в себя, отец возле нее, а также брат и сестра. Будем более активно участвовать в расследовании как сторона потерпевших, но еще потерпевших по делу формально не существует, потому что нужно подавать заявления, выносить соответствующие решение, не до этого еще было", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в очередной раз призвал усилить в Украине наказание за совершение ДТП в нетрезвом состоянии. По его мнению, за это злоумышленников должны отправлять за решетку на 15 лет.

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