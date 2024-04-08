'Политические манипуляции': в 'Эпицентре' отреагировали на решение суда открыть дело против владельцев компании

В компании "Эпицентр" отреагировали на решение суда открыть дело по статье "коллаборационная деятельность" в отношении владельцев сети – нардепа Александра Гереги и его супруги Галины. Там подчеркнули, что рассчитывают на объективное расследование, результаты которого позволят "покончить с политическими манипуляциями".

Заявление пресс-службы компании процитировало издание "Радио Свобода" в понедельник, 8 апреля. В нем также говорится, что сеть предоставила правоохранителям основательные разъяснения по фактам, приведенным в расследовании проекта "Схемы".

Там также добавили: "Поскольку обвинения направлены в адрес владельцев, сообщаем, что Галина Герега не является должностным лицом ООО "Эпицентр К". Александр Герега передал все свои корпоративные права в управление и не осуществляет руководство ООО "Эпицентр К".

Напомним, что Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу партии "Народовластие" и обязал Офис генерального прокурора внести сведения в ЕРДР по статье "коллаборационная деятельность" против Александра и Галины Гереги.

В обращении к суду партия опиралась на расследование журналистов "Схем". Ранее журналисты обвинили владельцев сети магазинов в том, что супруги с 2014 по 2022 годы ежемесячно выплачивали зарплату управляющему "Эпицентром" на оккупированной территории Донецкой области Геннадию Гальчуку. Он сейчас является депутатом от прокремлевской партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA, что в 2021 году у Гереги нашли бизнес в захваченном Россией Крыму. Тогда НАПК начало проверку декларации о доходах нардепа после публикации глобального расследования об оффшорах Pandora Papers. Проверка была связана с сетью гипермаркетов "Новацентр" в Крыму.

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