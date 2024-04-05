Суд обязал прокуратуру открыть дело против владельцев 'Эпицентра': в чем их подозревают

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора Украины внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "коллаборационная деятельность" против владельцев сети "Эпицентр", народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины. Таким образом, суд удовлетворил жалобу партии "Народовластие".

В своем обращении в суд партия опиралась на расследование Радио Свобода. Ранее журналисты обвинили владельцев марежи магазинов в том, что супруги еще с 2014 года ежемесячно выплачивали зарплату управляющему "Эпицентрами" на оккупированной Донбассе.

Ранее "Народовластие" обращалось по поводу расследования журналистов в Службу безопасности Украины. Однако на обращение, которое было сделано еще в октябре прошлого года, в СБУ и ОГПУ ответили, что документ "не содержит объективных фактических данных, которые бы достоверно свидетельствовали о наличии признаков уголовных правонарушений". Именно поэтому партия и обратилась в суд.

Александр и Галина Гереги, которые в 2022 году были на шестом месте в топе-20 самых богатых украинцев, являются владельцами компании "Эпицентр" и "Новая линия". В упомянутом расследовании журналистов говорится о зарплате, которую получал с 2014 по 2022 год включительно Геннадий Гальчук, бывший директор "Эпицентра" в Макеевке. В 2014 году на базе местных "Эпицентров" по правилам подконтрольных России администраций псевдореспублики была создана сеть "Галактика". Геннадий Гальчук, ныне являющийся представителем российской провластной партии единороссов, так и остался главой сети "Галактика".

Но Александр Герега уверяет, что супруги "полностью потеряли контроль за своими торговыми объектами, расположенными на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины".

Как сообщал OBOZ.UA, у Гереги нашли бизнес в оккупированном Крыму еще в 2021 году.

Тем временем одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. 3 апреля открылись магазины ряда брендов – в частности, Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

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