Енин – о расследовании покушения на Шефира: мы опросили свидетелей и имеем "портрет" стрелка

Правоохранители нашли вещдоки по делу об обстреле авто Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, а также собрали показания свидетелей. Многие из них сами обратились в полицию, чтобы рассказать известную им информацию.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин. Ток-шоу транслировалось вечером 24 сентября на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Енин подчеркнул: криминалисты работают сверх нормы, а территорию – 430 га леса – обыскивают столько, насколько хватает светового дня.

"Мы кое-что нашли", – отметил представитель МВД, указав: эти доказательства уже передали для экспертиз.

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Свидетели были допрошены в первые часы после преступления, добавил он. Кроме того, полиция проверила несколько тысяч телефонных звонков и соединений, которые могут быть связаны с покушением.

По словам Енина, речь идет о профессионалах, при чем преступник точно не был один.

"Мы имеем воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили... Это все упростит нам поиски", – сообщил сотрудник Министерства внутренних дел.

На то, что стрелок был профессионалом, указывает место, откуда он стрелял, и "результаты" преступника. Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Две пули попали в водителя.

По словам Енина, преступники, вероятно, пытались остановить транспортное средство, ликвидировав водителя.

"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, было ли это преступление с целью убийства, Енин ответил: "В этом нет никаких сомнений".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-глава УБОПа Валерий Кур заявил: у главы Украины Владимира Зеленского наибольшее количество врагов, если сравнивать с другими президентами страны, и покушение на его помощника Шефира было настоящим. Недруги украинского лидера пытались задеть его за живое, чтобы совершить "политическое убийство", считает эксперт.