Экс-глава УБОПа – об обстреле авто Шефира: это попытка политического убийства

У главы Украины Владимира Зеленского наибольшее количество врагов, если сравнивать с другими президентами страны, и покушение на его помощника Сергея Шефира было настоящим. Недруги украинского лидера пытались задеть его за живое, чтобы совершить "политическое убийство".

Такое мнение в эфире "Право на владу" 23 сентября высказал бывший руководитель управления криминальной разведки ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД, почетный член International Police Association Валерий Кур. Он подчеркнул, что не поддерживает ни одну из партий и является аполитичным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На сегодняшний момент ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. У него [Зеленского] – столько противников... Сегодня столько врагов, как у него, я не видел ни у одного президента последних времен. Этот молодой человек просто не знал, куда попал", – заявил Кур.

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Он сказал, что если бы занимался расследованием, то первой версией обстрела авто Шефира поставил бы политическую. Также эксперт не исключил, что к инциденту могут быть причастны спецслужбы "нашего бывшего врага и нынешнего недруга".

Бывший глава Управления по борьбе с организованной преступностью подчеркнул: борьба с олигархами, которую начал президент, это тоже очень опасно.

По его мнению, до самого президента у его врагов, кто бы это ни был, "руки не дотянутся". Так, Кур уверен, что охрана у Зеленского серьезная и обойти ее будет трудно даже представителям спецслужб других стран.

"А вот убить одного из тех, кто тебе близок... это как щелкнуть по носу", – сказал эксперт.

Он считает, что обстрел авто помощника Зеленского "был попыткой политического убийства" и, метафорически, "выстрел был направлен" именно в самого президента.

Кур также назвал людей, уверяющих и выстраивающих версии, что покушение – это якобы инсценировка, "противниками сегодняшнего времени".

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