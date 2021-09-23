Экс-глава УБОПа – об обстреле авто Шефира: это попытка политического убийства
У главы Украины Владимира Зеленского наибольшее количество врагов, если сравнивать с другими президентами страны, и покушение на его помощника Сергея Шефира было настоящим. Недруги украинского лидера пытались задеть его за живое, чтобы совершить "политическое убийство".
Такое мнение в эфире "Право на владу" 23 сентября высказал бывший руководитель управления криминальной разведки ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД, почетный член International Police Association Валерий Кур. Он подчеркнул, что не поддерживает ни одну из партий и является аполитичным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"На сегодняшний момент ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. У него [Зеленского] – столько противников... Сегодня столько врагов, как у него, я не видел ни у одного президента последних времен. Этот молодой человек просто не знал, куда попал", – заявил Кур.
Он сказал, что если бы занимался расследованием, то первой версией обстрела авто Шефира поставил бы политическую. Также эксперт не исключил, что к инциденту могут быть причастны спецслужбы "нашего бывшего врага и нынешнего недруга".
Бывший глава Управления по борьбе с организованной преступностью подчеркнул: борьба с олигархами, которую начал президент, это тоже очень опасно.
По его мнению, до самого президента у его врагов, кто бы это ни был, "руки не дотянутся". Так, Кур уверен, что охрана у Зеленского серьезная и обойти ее будет трудно даже представителям спецслужб других стран.
"А вот убить одного из тех, кто тебе близок... это как щелкнуть по носу", – сказал эксперт.
Он считает, что обстрел авто помощника Зеленского "был попыткой политического убийства" и, метафорически, "выстрел был направлен" именно в самого президента.
Кур также назвал людей, уверяющих и выстраивающих версии, что покушение – это якобы инсценировка, "противниками сегодняшнего времени".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Покушение на советника президента Украины Шефира было совершено 22 сентября около 10 утра под Киевом. Огнестрельные ранения получил водитель Александр Иванько, ему потребовалась операция. Сам Шефир не пострадал.
Глава МВД Денис Монастырский заявил, что советника Зеленского планировали не напугать, а именно убить.
После инцидента СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.