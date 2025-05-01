Покушение на активиста Стерненко: появилось видео с места нападения

В сеть попало видео покушения на украинского активиста Сергея Стерненко. На опубликованных кадрах видно, как женщина производит выстрел в его направлении, после чего ее сразу "обезвреживают".

Видео дня

Запись была сделана камерой видеонаблюдения, ее опубликовали украинские СМИ. На ней видно, как неизвестная женщина стоит у выхода из здания, очевидно, в ожидании Стерненко.

Когда активист с двумя другими мужчинами вышел на улицу, она подняла пистолет и произвела выстрел.

Волонтера посадили в машину и уехали, а один из сопровождавших его мужчин силой задержал нападающую, прижав к земле.

Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщают, что фигурантка – женщина 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и жила в Киеве.

Она снимала квартиру в том же жилом комплексе, что и Стерненко, и следила за активистом.

Служба безопасности Украины установила женщину, которая, вероятно, по заказу спецслужб страны-агрессора России готовилась к покушению.

По словам источников СМИ, нападавшая получила от них средства и сняла наличные в разных банкоматах и банковских кассах.

15 апреля по указанию кураторов она арендовала квартиру в элитном ЖК Киева. Ее задержали сотрудники спецподразделения ЦСО и СБУ ("Альфа"), пишут СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 мая активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что на него было совершено нападение, вследствие которого он получил ранения. Он поблагодарил СБУ за "молниеносную реакцию", отметив, что украинская спецслужба спасла ему жизнь. По словам Стерненко, пуля прошла навылет, он перенес операцию и в настоящее время угрозы для жизни нет.

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