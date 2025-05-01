На Стерненко совершено покушение: нападавшую задержала СБУ. Фото

Украинский активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил ранения в результате нападения. По его словам, Служба безопасности Украины спасла его от смерти и задержала нападавшую.

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О нападении Стерненко сообщил в своем Telegram-канале. "На меня совершено нападение. Ранен", – написал он в 13:32 в четверг, 1 мая.

Он добавил, что его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

"Все ок, угрозы жизни нет. Россияне – у...бки", – говорится в сообщении.

Стерненко также сообщил, что нападавшая уже задержана, и поблагодарил СБУ "за молниеносную реакцию":

"Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь".

Что известно о Сергее Стерненко

30-летний Сергей Стерненко – уроженец села Садовое Белгород-Днестровского района Одесщины, имеет юридическое образование. Был участником Евромайдана в Одессе, а также, по его словам, в Киеве.

В 2014-2017 годах возглавлял областную ячейку "Правого сектора" в Одесской области.

Жил в Одессе, но после серии покушений переехал в столицу Украины. Ведет YouTube-канал STERNENKO, на который подписано более 2 млн пользователей.

Как известно, это далеко не первый подобный инцидент со Стерненко. В течение 2018 года он подвергся трем нападениям в Одессе.

В частности, 24 мая 2018 года на Сергея и его девушку Наталью Усатенко возле дома активиста в Одессе напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Тогда Стерненко нанес ножевое ранение Кузнецову, жителю Черноморска. Вскоре тот умер от ран. Второй нападавший, Исайкул, сейчас находится в РФ. Сам Стерненко вследствие нападения получил ножевое ранение руки и сотрясение мозга.

На суде Стерненко настаивал, что защищал себя и девушку, а потерпевшие и обвинение утверждали, что он совершил умышленное убийство. На это якобы указывали дальнейшие действия после ударов активиста.

В конце 2023 года Приморский райсуд Одессы закрыл дело против Стерненко, поскольку сторона обвинения не смогла доказать его вину.

Кроме того, в 2015 году Стерненко обвиняли в похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесчины Сергея Щербича, члена пророссийской партии "Родина". Суд взял активиста под стражу на два месяца, но впоследствии освободил под залог в размере 60 тысяч гривен. Деньги для залога предоставил Геннадий Корбан.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стерненко рассказал, что узнал свой розыск одним из ТЦК Одесщины. Активист заявил, что это может быть "привет от армейской системы" из-за его критики в адрес военного командования и призывов провести реформу.

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