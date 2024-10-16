УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Показал "чудеса перевоплощения": пограничники разоблачили мужчину, который выдавал себя за женщину. Фото

Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
777
Показал 'чудеса перевоплощения': пограничники разоблачили мужчину, который выдавал себя за женщину. Фото

На Закарпатье через пункт пропуска "Лужанка" вечером 15 октября пытался выехать в Венгрию мужчина, который выдавал себя за женщину. Он предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы, но еще прошлым летом по мужским документам прошел ВВК.

Видео дня

"Чудеса перевоплощения", – пошутила в Telegram пресс-служба ГПСУ. На сайте ведомства уточняется: паспорт для выезда за границу и повторное свидетельство о рождении, оформленные на женщину, были выданы только в августе-сентябре этого года.

Как выяснили оперативники Государственной погранслужбы, в июле прошлого года указанное лицо проходило ВВК и в военно-учетных документах значилось как мужчина с военно-учетной специальностью "рабочий подсобный строительных работ".

Нарушитель не смог четко объяснить, как он получил документы на женское имя. Никаких других подтверждающих документов он не предъявил.

Мужчина пытался выехать с женскими документами

Пограничники не выпустили гражданина из страны и обратились в Национальную полицию, уведомив об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УКУ ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов").

Использование заведомо подделанного документа в Украине наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Пункт пропуска "Лужанка".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Закарпатской области задержали трех человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать госграницу. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

– По состоянию на начало октября 2024 года, более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу – в основном через реки и горы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!