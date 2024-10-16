Показал 'чудеса перевоплощения': пограничники разоблачили мужчину, который выдавал себя за женщину. Фото

На Закарпатье через пункт пропуска "Лужанка" вечером 15 октября пытался выехать в Венгрию мужчина, который выдавал себя за женщину. Он предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы, но еще прошлым летом по мужским документам прошел ВВК.

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"Чудеса перевоплощения", – пошутила в Telegram пресс-служба ГПСУ. На сайте ведомства уточняется: паспорт для выезда за границу и повторное свидетельство о рождении, оформленные на женщину, были выданы только в августе-сентябре этого года.

Как выяснили оперативники Государственной погранслужбы, в июле прошлого года указанное лицо проходило ВВК и в военно-учетных документах значилось как мужчина с военно-учетной специальностью "рабочий подсобный строительных работ".

Нарушитель не смог четко объяснить, как он получил документы на женское имя. Никаких других подтверждающих документов он не предъявил.

Пограничники не выпустили гражданина из страны и обратились в Национальную полицию, уведомив об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УКУ ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов").

Использование заведомо подделанного документа в Украине наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Закарпатской области задержали трех человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать госграницу. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

– По состоянию на начало октября 2024 года, более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу – в основном через реки и горы.

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