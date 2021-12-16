Пока мать была в магазине: на Полтавщине трагически погиб маленький ребенок. Фото

В жилом доме в городе Лубны Полтавской области произошел пожар, в результате которого погиб полуторагодовалый ребенок. 31-летняя мать девочки оставила ее дома и пошла в магазин.

Вернувшись около 22:00, женщина увидела задымление, сообщила в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко. По ее словам, мать вместе с соседкой пытались найти ребенка в комнате, однако им это не удалось и они вызвали спасателей.

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Девочку обнаружили на полу у двери, сообщила Рыбалко. Медики проводили реанимационные действия, но спасти ее не смогли. Мать отравилась продуктами горения и была доставлена в медучреждение. По словам заместителя главного врача Лубенской больницы интенсивного лечения Владимира Колоды, ее состояние среднетяжелое.

В пресс-службе Лубенского райуправления полиции сообщили, что тело девочки направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее аналогичная трагедия произошла на Буковине. 18-летняя мать оставила двоих маленьких детей дома без присмотра и пошла за молоком. В это время в жилище произошло задымление, и 10-месячный малыш задохнулся. Старшего сына, которому всего 2 года, и маму временно приютила их родственница.

Местные жители говорят, что эта семья живет бедно и иногда там происходят такие скандалы, что даже приходится вызывать полицию. А сама мать уже успела попасть под пристальное внимание социальной службы.

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